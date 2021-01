‘Drill-rappers werden opgepakt met vuurwapens’ (UDPATE)

Connect on Linked in

Vijf drillrappers die begin december vorig jaar een clip wilden opnemen in Amsterdam-Osdorp blijken te zijn opgepakt met vuurwapens, een stroomstootwapen, munitie en een fors mes, zo meldt Het Parool. De jongens waren in de leeftijd van 17 tot 21 jaar.

Ze werden gearresteerd in het portiek van een flat om de hoek van de Baden Powellweg, nadat ze waren weggerend voor politie. Een agent in vrije tijd was hen gepasseerd en had zijn collega’s gebeld.

Bij de arrestatie waren twee filmstudenten uit Tilburg aanwezig. Zij waren niet weggerend en werden ook niet aangehouden. Zij hadden kennelijk materiaal voor een clip moeten opnemen, waarbij wapens in beeld kwamen.

Een van de verdachten is Rakheem H. die ook als rapper RakaVW (Voor West) door het leven gaat. Hij zegt in een verhoor geen drillrapper maar een hiphopper te zijn, en verpleger te willen worden. Ook ontkent hij mee te doen in een drillrap-gang. H. woont bij zijn oma in de flat waar de arrestatie plaatsvond.

In maart werd hij gearresteerd met een mes van 32 centimeter in zijn bezit, aldus Het Parool. Online zijn clips te vinden waarin H. met wapens showt. Ook beeldt hij daarin een straatroof uit.

Een van de andere verdachten heeft een strafblad voor met feiten over kleine criminaliteit.