Drillrappers voor de rechter wegens opruiing

Rappers Biggskaki (echte naam Diego M.) en Jorra (echte naam Jordan S.) staan 28 oktober voor de rechtbank in Amsterdam. Ze zouden in een videoclip hebben opgeroepen tot geweld.

De twee worden ook verdacht van het voorhanden hebben van een nepvuurwapen. De tekst van het nummer Intensive Care dat in de videoclip te horen valt maakt onderdeel uit van de tenlastelegging tegen het duo dat in de clip te zien is.

Zo rappen Biggskaki en Jorra onder andere: ‘Richt op mijn opps, ze doen hands in die air’. (‘Richt op mijn tegenstanders, ze doen hun handen in de lucht’.) En: ‘Ik kom van West, hier wordt niet getest. We bossen [schieten] die guns, die bullets gaan fast’.

LS Gang

De 24-jarige Biggskaki wordt beschouwd als de belangrijkste man van LS Gang, een rapformatie uit Amsterdam-Osdorp. Die groep raakte in 2019 slaags met de rivaliserende drillrapgroep 73 De Pijp uit Amsterdam-Zuid. De ongeregeldheden vonden plaats op station Lelylaan.

Testcase

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt tegenover Het Parool dat het de eerste keer is dat (drill)rappers worden vervolgd voor opruiing. De advocaat van Diego M. is Maarten Kuipers. Hij vermoedt dat de zaak een testcase is van justitie. ‘Het gaat om een zogenaamd uitingsdelict,’ aldus Kuipers tegen Het Parool. ‘Het Openbaar Ministerie probeert dat op te rekken. Maar mijn cliënt heeft zich geuit als artiest. Hij heeft natuurlijk wel vrijheid van meningsuiting. Daarbij heeft hij geen namen genoemd van mensen die hij beschouwt als zijn opps (tegenstanders).’

Beef

Eerder werd de Rotterdamse rapper Blacka van de groep #24 opgepakt voor opruiing nadat hij opgeroepen had om een beef (ruzie) met een rivaliserende drillrapgroep te beslechten. Tot een daadwerkelijke vervolging voor opruiing is het niet gekomen. De beef tussen de twee groepen vond wel plaats: op de pier van Scheveningen. Daarbij kwam de 19-jarige Cennethson ‘Chuchu’ Janga om het leven. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie 13 jaar cel tegen Roan W., alias R.R. (“Roekeloze Roan”) van de Amsterdamse drillrapcrew EDG (Elke Dag Geld), en Darrel L., alias TFrazz van drillrapgroep 73 De Pijp. Ze worden door justitie verdacht van doodslag in vereniging.