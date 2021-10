Eis: 13 jaar cel voor dodelijke “beef” op Scheveningse Pier

Connect on Linked in

Tegen Roan W. (21) uit Zaanstad en Darrel L. (21) uit Amsterdam heeft de officier van justitie in Rotterdam 13 jaar cel geëist voor hun betrokkenheid bij de steekpartij waarbij in de zomer van 2020 Cennethson “Chuchu” Janga (19) overleed. Die steekpartij vloeide voort uit een conflict tussen de rivaliserende drillrapgroepen #24 uit Rotterdam en 73 De Pijp uit Amsterdam. Die ruzie liep op de warme zomeravond volledig uit de hand.

Skiffa

Roan W., alias R.R. (“Roekeloze Roan”) van de Amsterdamse drillrapcrew EDG (Elke Dag Geld), en Darrel L., alias TFrazz van drillrapgroep 73 De Pijp worden door justitie verdacht van doodslag in vereniging. De groepen regelden een ontmoeting op Scheveningen, zo blijkt uit berichten op social media die de politie achteraf las. De leider van de Rotterdamse groep Blacka 24 schreef aan zijn Amsterdamse rivaal: ‘Kom ergens midden van Amsterdam en Rotterdam meeten dan gaan we die beef daar regelen.’ De Amsterdammer reageert: ‘Morgen ben ik skiffa en me loca gaat aan.’ Op Scheveningen is hij te vinden en zijn locatiebepaling gaat aan. De volgende dag gaan de groepen op weg en delen nog foto’s die tonen dat ze onderweg zijn.

Vuurwapen

Vrijwel direct na de ontmoeting escaleert het conflict verder. Een Rotterdammer grijpt de Amsterdamse leider vast en tegelijkertijd in zijn tasje. Mogelijk dat hij daar een vuurwapen heeft, maar dat gaat niet af. Daarna spat de Rotterdamse groep uit elkaar en rent weg. Het latere slachtoffer Chuchu rent tussen de twee verdachte Amsterdammer door. Op camerabeelden is te zien hoe zij bewegingen in zijn richting maken. Hij weet nog een trap af te komen maar stort onderaan dodelijk gewond neer met steekwonden in zijn hart en buik. Hij zal later die avond overlijden.

Vuilnisbak

Op aanwijzingen van getuigen worden de twee verdachten ter plekke aangehouden. Op camerabeelden is te zien hoe zij kort daarvoor iets in een vuilnisbak gooiden. Die wordt doorzocht waarbij een vuilniszak met drie messen wordt gevonden. Bloed van het slachtoffer op twee van de messen toont aan dat het hier gaat om de messen waarmee is gestoken. Op een van de messen zit dna van een van de verdachte.

De twee verdachten ontkennen. Zij verklaren dat ze alleen naar de pier waren gekomen om te ‘chillen’. Maar de officier van justitie gelooft daar niets van:

Er was een ruzie tussen de leiders van de drillrapgroepen en beide verdachten wisten dat. De een kwam naar Den Haag met vier grote messen. De ander met een klein mes en handschoenen. Op het moment dat de Rotterdammers de pier oplopen, trekt hij die handschoen aan. De ander pakt dan een van zijn messen.

Volgens de officier hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan doodslag. Overigens is de verdachte rapper TY of Tyloose Tyrece Balbin (21) voortvluchtig. Hij behoorde tot de groep van 73 De Pijp. Hij is op camerabeelden te zien met een vuurwapen. Hij zou hebben geprobeerd Blacka neer te schieten.

Roan W. werd deze zomer vrijgesproken van betrokkenheid bij een steekpartij in Oostzaan.

Zie hier meer achtergrond over de affaire en de hoofdrolspelers.