Drillrapvete: jeugddetentie voor steekpartij in winkelcentrum Delft

De jeugdstrafkamer van de rechtbank Den Haag heeft donderdag twee minderjarige verdachten veroordeeld tot tien maanden jeugddetentie, waarvan een deel voorwaardelijk, voor een steekpartij met machetes in een drukbezocht winkelcentrum in Delft. Een derde meerderjarige verdachte kreeg vijf maanden jeugddetentie. Alle drie zijn veroordeeld voor poging doodslag, bedreiging en openlijk geweld.

Winkelend publiek

De steekpartij tussen winkelend publiek, op klaarlichte dag op 3 december 2021,vloeide voort uit een ruzie in de drillrapscene. Tieners van de Haagse drillrapformatie SK6 reisden die vrijdagmiddag naar Delft om hun rivalen van drillrapgroep ZQ te intimideren en provoceren.

In het Delftse winkelcentrum De Hoven komt het tot een confrontatie als de drie verdachten een 18-jarige jongen met machetes te lijf gaan. Het slachtoffer zelf trekt ook een mes. Hij raakt wonderwel slechts lichtgewond.

Luchtdrukwapen

Nadat het slachtoffer uit het winkelcentrum wist te ontkomen, hebben de verdachten hem volgens de rechtbank samen met een grotere groep jongens bij een bakkerij belaagd en bedreigd met machetes. Daarbij werd met machetes tegen het raam van de bakkerij geslagen en naar het slachtoffer geroepen: “Kom naar buiten, we gaan je doodmaken”. Ook werd naar het slachtoffer geschoten met een luchtdrukwapen.

GBM-maatregel

Naast de tien maanden jeugddetentie, deels voorwaardelijk, legt de rechtbank aan de verdachten de zogenoemde GBM-maatregel op. Deze vrijheidsbeperkende maatregel is gericht op heropvoeding en bestaat uit verschillende trainingen en behandelingen. Een derde – net meerderjarige – verdachte van 18 is volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld tot vijf maanden jeugddetentie voor de bedreiging en het openlijk geweld.

Alle straffen vallen hoger uit dan door de officier van justitie is geëist. De rechtbank heeft vastgesteld dat de achtergrond van de confrontatie gelegen is in de drillrapscene.

‘Daarbij heeft de rechtbank meegewogen dat de gepleegde feiten voor veel onrust in de maatschappij hebben gezorgd en drillrap en wapenbezit onder jongeren een sterk gevoel van onveiligheid teweegbrengt. Mede in het licht van deze ontwikkelingen zal een strafoplegging voor iedere individuele verdachte, maar ook voor de samenleving, een signaalfunctie hebben.’

Tijdens hun proeftijd mogen de drie verdachten twee jaar lang niets met drillrap doen.

Twee andere leden van de Haagse drillrapgroep SK6 werden in juni 2020 veroordeeld tot tien jaar cel voor het doodsteken van de 2o-jarige Bilal Aydin bij een tramhalte in Den Haag. Dat gebeurde in december 2019.