10 jaar cel voor doodsteken Bilal Aydin (20) in Den Haag

De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag de 21-jarige Schiedammer Junior M. en de 20-jarige Hagenaar Gennaro van D. veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor hun betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij waarbij Bilal Aydin (20) eind 2019 overleed. Dat is conform de eis van justitie. Drie andere verdachten zijn door de rechtbank vrijgesproken.

Drillrapvideo

Op 21 december 2019 nam een groep jongeren een drillrapclip op op het dak van de Megastores in Den Haag. De groep nam meerdere messen en een machete mee, waarmee werd gezwaaid. Na afloop van de opname van de videoclip liep de groep jongens, waaronder de vijf verdachten, naar de tramhalte Goudriaankade.

Onderweg sloeg Gennaro van D. het neefje van Bilal Aydin, waarna deze Bilal om hulp vroeg. Bij de tramhalte vond vervolgens een confrontatie plaats tussen voetballer Bilal en de groep jongens. Bij deze confrontatie werd Aydin in zijn zij en wang gestoken, waarna hij overleed.

“Dip hem”

Volgens de rechtbank heeft Van D. zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van doodslag en openlijk geweld. Hij was degene die Aydin vastpakte en in groepsverband meegetrok naar een geparkeerde auto naast de tramhalte, terwijl “dip hem, dip hem” (“steek hem”) werd geroepen. Ook is hij schuldig aan het mishandelen van het neefje van Bilal door hem een klap te geven.

Opzettelijk

De 21-jarige Junior M. is schuldig aan het medeplegen van doodslag en openlijk geweld. Hij pakte tijdens de confrontatie het mes op dat was gevallen en stak vervolgens Aydin met het mes in zijn zij. De rechtbank kan niet bewijzen dat M. ook de dodelijke steekverwonding in het gezicht van Bilal heeft toegebracht. Maar door wat hij wel heeft gedaan en hoe dat is gebeurd, vindt de rechtbank bewezen dat hij opzettelijk samen met anderen Bilal dood heeft gestoken.

Bij de straf heeft de rechtbank meegenomen dat beide verdachten op geen enkel moment oog hebben gehad voor het leed van Bilal en het grote verdriet dat zijn nabestaanden is aangedaan. De verdachten hebben alleen oog gehad voor hun eigen belang en dat van hun vrienden.

Veel omstanders

De twee veroordeelde verdachten maken deel uit de Haagse drillrapgroep SK6. De rechtbank benadrukt hoe zorgelijk het is dat steeds meer jongeren, al dan niet beïnvloed door drillrap, messen en machetes bij zich dragen. De rechtbank heeft er verder nog rekening mee gehouden dat het om een steekpartij in het openbaar ging, waar veel omstanders ongewild toeschouwer van zijn geweest.

Uit het dossier blijkt niet dat de andere drie verdachten een echte bijdrage hebben geleverd aan het tegen Bilal gepleegde geweld. Zij zijn dan ook vrijgesproken.

