Drone dropt pak Optimel met smokkelwaar in PI Alphen

Connect on Linked in

In de Penitentiaire Inrichting in Alphen aan den Rijn heeft een drone vrijdag op een luchtkooi een pak Optimel gedropt met contrabande. In het pak drinkyoghurt zaten meerdere telefoons en opladers verstopt in folie. Doordat gevangenispersoon alert was, is het pak met de smokkelwaar direct onderschept. Dat meldt PI Alphen op Twitter.

Voor wie de smokkelwaar bestemd was, is onduidelijk. In 2021 was er ook een smokkelpoging bij PI Alphen. Toen liepen twee mannen van 17 en 18 uit Zoetermeer eerst door een koude sloot om vlakbij de gevangenismuur te komen waar ze een pakketje overheen gooiden. De twee werden opgepakt.

Netten

De PI in Alphen aan den Rijn was in november 2020 de eerste gevangenis in Nederland waar anti-smokkelnetten boven luchtplaatsen zijn opgehangen om contrabande zoals drugs, wapens en mobiele telefoons te voorkomen. Lange tijd waren beide luchtplaatsen buiten gebruik, omdat er gemakkelijk contrabande over de muur gegooid kon worden vanaf de openbare weg.

Zoekactie

In september 2017 was in PI Alphen een grote zoekactie in 82 cellen. Dat gebeurde nadat beelden van vloggende gedetineerden naar buiten kwamen. Bij de actie werden drie telefoons, twee simkaarten en vijf keer drugs aangetroffen.

In januari 2018 kwam naar buiten dat er veel telefoons zijn in de Alphense bajes waar bewaarders en ander personeel zich al geruime tijd onveilig voelen. Er was toen sprake van onderbezetting, veel smokkel van contrabande onder meeer door interne corruptie, en er waren geweldsincidenten.