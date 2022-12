Drug ‘tusi’ vaker gesignaleerd in Europa

Connect on Linked in

De nieuwe illegale party drug ‘tusi’ wordt steeds vaker aangetroffen in Europa. De drug, die ook wel ‘roze cocaïne’ wordt genoemd, heeft zijn oorsprong in Colombia en wordt voor gebruikers omschreven als riskant.

Door Joost van der Wegen

In beslag

Op het vliegveld van Madrid werd eind november 8 kilo van de drug ‘tusi’ in beslag genomen door de politie. In augustus trof men al 13 kilo van het product aan op Ibiza. De Verenigde Naties waarschuwen voor een trend in de productie en handel van het product.

Ook in Canada en Zwitserland is het middel ondertussen opgedoken. Hoewel het nog om relatief kleine hoeveelheden gaat.

Roze

Tucibi, tuci of tusi, ‘pink panther’ of ‘pink cocaïne’ is een roze poeder. Tucibi spreek je uit als 2C-B, maar het gaat om een andere drug, blijkt uit informatie op de site van verslavingszorginstantie Jellinek.

In het roze poeder worden verschillende drugs aangetroffen. Dat gaat doorgaans juist niet om cocaïne, maar om verschillende combinaties drugs, met veranderende concentraties. Dus om steeds wisselende cocktails van drugs.

Er wordt onder andere MDMA en ketamine in aangetroffen. Ketamine is een drug die gebruik wordt voor verdoving in ziekenhuizen. MDMA is de werkzame stof in xtc.

Mengsel

De ’tusibi’-mix heeft zijn oorsprong in de stad Medellin in Colombia. Daar is het een drug die wordt gebruikt en verkocht door een nieuwe generatie ‘narco’s”. Ook daar is het een mengsel van wisselende middelen. Voor de roze kleur wordt kleurstof gebruikt, om het herkenbaar te maken.

Jellinek noemt gebruik van het middel ‘riskant’. Omdat het om meerdere drugs in een sample gaat en omdat de samenstelling en concentratie van de drugs elke keer anders is, is gebruik risicovol en wordt dit afgeraden. ‘De verschillende middelen kunnen gevaarlijke interacties hebben en ook overdosering is een risico’, aldus de instelling.

Op zoek

De producenten van ‘tusi’ zijn op zoek naar nieuwe markten voor het product in andere landen, met nieuwe smokkelroutes en manieren van productie. Dat meldt het onderzoeksinstituut naar synthetische drugs van de Verenigde Naties.

Het instituut stelt trouwens dat het gebruik van ketamine in Nederland in opkomst is. 1 op de 10 ‘studenten in Nederland’ zou het in zijn leven wel eens hebben geprobeerd.