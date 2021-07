Drugscontainer scheepswerf Angeren was goed voor 2,7 miljoen xtc-pillen

Connect on Linked in

In het drugslab dat op 11 mei in een zeecontainer op een scheepswerf in Angeren (Gelderland) werd ontmanteld, zijn zeker 2,7 miljoen xtc-pillen geproduceerd. Dat blijkt volgens De Gelderlander uit een recente zitting bij de bestuursrechter. De eigenaar van de scheepswerf spande een procedure aan bij de gemeente Lingewaard omdat deze het terrein voor drie maanden op slot gooide. Voor de zaak is nog niemand aangehouden.

450 kilo mdma

Omdat er ‘s ochtends op 11 mei niemand op de werf aanwezig was, werd het toegangshek door de politie met een zogenoemde BearCat in geramd en werden twee containers opengebroken. Uit de procedure die de eigenaar bij de bestuurrechter aanspande, blijkt nu dat aan de hand van restanten kon worden opgemaakt dat er in het lab zeker 450 kilo mdma gemaakt was. Goed voor zeker 2,7 miljoen xtc-pillen. De zeecontainer lag boordevol jerrycans.