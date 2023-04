Drugshandel: politie neemt Telegram-groep over

Connect on Linked in

De politie van het district Noord- en- Oost Gelderland (NOG) heeft deze week een Telegramgroep waar drugs werd verhandeld overgenomen van de beheerder, die de nick “Narcos” gebruikte. De deelnemers aan de groep kregen een bericht van de politie te zien: met waarschuwingen over straffen op drugshandel en over gevaren van drugsgebruik voor de gezondheid. De beheerder is maandag aangehouden. De Telegramgroep heette: “Handelachterhoek”.

Bronckhorst

Agenten deden een inval bij de man in zijn woning in de gemeente Bronckhorst om hem te arresteren. Hij wordt verdacht van drugshandel en het mogelijk maken en faciliteren van de handel in drugs. In zijn woning werden onder meer drugs en een aanzienlijk contant geldbedrag aangetroffen. Bij de zoeking was ook de Douane aanwezig. Ook een 29- jarige vrouw is door de politie aangemerkt als verdachte.

Meer aangehoudingen

Na de aanhouding van de verdachte is het beheer van de Telegramgroep overgenomen. De politie heeft in de Telegramgroep een bericht verstuurd en de groep vervolgens verwijderd. De gebruikers kregen te verstaan dat hun telefoonnummers en berichten zullen worden bewaard en mogelijk onderzocht door de recherche. De politie denkt dat er nog andere aanhoudingen zullen volgen.

Handelaren

De politie zegt dat in “Handelachterhoek” drugs, illegaal vuurwerk, sigaretten en medicijnen werden aangeboden. De Telegramgroep faciliteerde deze handel doordat verschillende handelaren aan elkaar werden gekoppeld. De aangekochte goederen werden gekocht om zelf weer door te verkopen of om zelf te gebruiken.

Het is de eerste keer dat een Telegramgroep waarin drugs wordt verkocht, volledig van de beheerder is overgenomen. Eerder gebeurde dat met groepen waarin wapens of vuurwerk werden verhandeld en groepen waarin verdachten van terrorisme actief waren.

Zie ook:

Justitie eist tot 4,5 jaar cel voor wapenverkoop via Telegram

Politie achterhaalde telefoonnummer van Telegram-groep