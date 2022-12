Tweede megavangst illegaal vuurwerk van het jaar

Connect on Linked in

Voor de tweede keer dit jaar heeft de politie in Duitsland een enorme voorraad illegaal in beslag genomen. Het lag opgeslagen in oude NAVO-bunkers op ongeveer twintig kilometer van de Nederlands grens in de buurt van Enschede. Het gewicht van de voorraad is ongeveer 250.000 kilo. De politie zegt dat er twee verdachten zijn aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij de verkoop.

Kamer van Koophandel

De verdachten probeerden de regels te omzeilen door te vragen om een Kamer van Koophandel-inschrijving en te doen alsof er sprake was van professionele vuurwerk groothandel. Ze verkochten volgens de politie het jaar rond vuurwerk dat zwaarder en gevaarlijker is dan toegestaan in Nederland en Duitsland, niet aan winkels of bedrijven maar aan particulieren.

Eén van de verdachten wordt ook verdacht van het witwassen van de opbrengsten.

Vuurwerkwinkels

De verdachten boden het vuurwerk te koop aan op hun website waarna het kon worden opgehaald bij vuurwerkwinkels net over de grens in Duitsland. De winkelvoorraad is inbeslaggenomen. Doorzoekingen bij de verdachten vinden plaats in Den Haag, Enschede en Haaksbergen. In Duitsland vinden in het bunkercomplex en op nog zeven locaties doorzoekingen plaats.

Het gaat om vier vuurwerkwinkels, een afhaalpunt en twee vestigingsadressen van de bedrijven van de verdachten. Vuurwerk dat al is verkocht en opgehaald wordt zo mogelijk door de politie teruggehaald bij de kopers.

Haags onderzoek

De politie in Den Haag startte samen met het OM ongeveer een jaar geleden met het onderzoek, na een anonieme tip te combineren met informatie uit andere vuurwerkonderzoeken. Tijdens het onderzoek is er samengewerkt met de Duitse politie, justitie, ILT, Douane, Europol en de eenheid Oost Nederland die allen een waardevolle bijdrage aan het onderzoek hebben geleverd. In dat onderzoek werd onder meer geïnfiltreerd op Telegram.

De politie heeft in de afgelopen jaren extra ingezet op internationale samenwerking en opsporing van de illegale handel in vuurwerk. Eerder dit jaar wed in Duitsland 350.000 kilo gepakt.

Zwaar vuurwerk wordt in het criminele milieu gebruikt voor het maken van geïmproviseerde bommen.