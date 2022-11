Justitie eist tot 4,5 jaar cel voor wapenverkoop via Telegram

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft voor de Utrechtse rechtbank celstraffen tot vierenhalf jaar geëist tegen drie Utrechters die verdacht worden van wapenhandel. In het onderzoek naar de drie mannen werden onder andere automatische vuurwapens en stroomstootwapens in beslag genomen. Een rechercheur die op Telegram aan het surveilleren was stuitte in mei 2022 op een openbare groep met de naam ‘Wapenhandel RC’.

Pseudokoop

Via deze chat legden agenten contact met een aanbieder die zei vuurwapens te verkopen. Een dag later volgde een afspraak in Utrecht waarbij een automatisch vuurwapen en munitie wordt gekocht door agenten. Deze pseudokoop leidde uiteindelijk naar drie verdachten die volgens het Openbaar Ministerie betrokken waren bij de handel in verschillende soorten wapens.

Bij een doorzoeking van een woning in Utrecht worden nog twee automatische vuurwapens, met bijbehorende munitie, zestien peppersprays, tien tasers, vier boksbeugels, een stiletto, een ploertendoder, een valmes en drie vilmessen gevonden.

Beroep

Bij één van de drie verdachten, een 38-jarige man, acht het OM bewezen dat hij al meer wapens heeft verkocht en ‘een beroep heeft gemaakt van de handel in wapens’. Het Openbaar Ministerie beschouwt hem als de hoofdverdachte in dit onderzoek. Daarom eist de officier van justitie tegen deze hem een gevangenisstraf van vierenhalf jaar, geheel onvoorwaardelijk, en een voorwaardelijke geldboete van 25.000 euro geëist.

De 22-jarige man die de hoofdverdachte hielp is volgens het OM schuldig aan het medeplegen van wapenhandel. Tegen hem eist het OM een gevangenisstraf van drie jaar waarvan een jaar voorwaardelijk. Bij de derde verdachte, een 46-jarige man, werden de wapens in huis gevonden. Hij is in de visie van het OM medeplichtig aan wapenhandel. Daarvoor eist het OM een gevangenisstraf van een jaar waarvan zes maanden voorwaardelijk.

