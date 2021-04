Drugskoeriers Nederlands netwerk opgepakt in Spaans cocaïneonderzoek

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft in A Coruña (Galicië) en Madrid vier verdachten opgepakt van een Nederlands crimineel netwerk dat zich bezighield met het vervoeren van cocaïne van Spanje naar Nederland. Tijdens de operatie is onder meer 188 kilo cocaïne, 600 gram methamfetamine, 2 kilo hasj en 13 kilo wiet in beslag genomen. Dat meldt de Spaanse politie.

Het kopstuk van de criminele organisatie reisde verschillende keren naar Spanje om de drugs naar verschillende landen in Europa te distribueren.

Spaans cocaïneonderzoek

Het politieonderzoek begon in november 2020, toen acht Nederlanders werden opgepakt bij een groot Spaans cocaïneonderzoek. De Nederlandse organisatie zou verantwoordelijk zijn voor de import van 6.000 kilo cocaïne uit Zuid-Amerika, via verschillende Europese landen. De kern van de organisatie was gevestigd in Nederland, maar de leden ontmoetten elkaar in Spanje om de verschillende zendingen drugs uit Zuid-Amerika te coördineren.

Volgens de Spaanse politie behoren de vier verdachten die deze week zijn opgepakt tot hetzelfde netwerk van drugskoeriers. Het netwerk was in Nederland gevestigd en had vertakkingen in Spanje.

Loods

Het transport van 188 kilo cocaïne in een voertuig van Galicië naar Madrid werd onderschept toen de drugs aankwamen bij een loods in Madrid. Toen het voertuig werd beladen met sportrugzakken, werden de vier verdachten gearresteerd. Twee in Pozuelo de Alarcón (regio Madrid), één in Ribeira (Portugal) en één in A Coruña. De 188 kilo cocaïne was opgeslagen in zes sporttassen.

Naast cocaïne werden bij drie invallen in Pozuelo de Alarcón en Madrid 600 gram methamfetamine, 2 kilo hasj, 13 kilo wiet, drie voertuigen, twee motorfietsen, 88.000 euro en 15 telefoons in beslag genomen.