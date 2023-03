Drugslab aangetroffen in Wormer

Connect on Linked in

In een bedrijfspand aan de Malerstraat in het Noord-Hollandse dorp Wormer is vrijdagmiddag een drugslab voor synthetische drugs aangetroffen. De politie deed rond 13.45 een inval in het pand naar aanleiding van een melding van geuroverlast.

Bij het binnentreden ontdekte de politie het drugslab. Ook zijn er grote hoeveelheden harddrugs aangetroffen. De politie heeft de locatie afgezet en ook de brandweer kwam ter plaatse voor onderzoek. Omliggende panden werden ontruimd. Het drugslab en aanwezige spullen zijn ontmanteld, afgevoerd en vernietigd.

De politie heeft nog niemand aangehouden. Wat voor soort drugs er werden geproduceerd heeft de politie niet bekendgemaakt. Welke harddrugs er zijn gevonden en wat de exacte hoeveelheid is, is evenmin onduidelijk.

Crystal methlab

In mei 2021 werd in Wormer ook al een drugslab ontmanteld. Daarbij werd toen een grote hoeveelheid methamfetamine met een straatwaarde van 1 miljoen euro aangetroffen. Tegelijk hield de politie zes verdachten aan en hield ze doorzoekingen op vier locaties: in Halfweg, Wormer en Zwanenburg. Daar werden vuurwapens en diverse goederen aangetroffen bestemd voor de productie van synthetische drugs.