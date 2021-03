Drugslab gevonden in loods wapenhandelaar

Connect on Linked in

In een loods van wapenhandelaar Jan B. in Hulten is woensdagochtend een drugslab gevonden. Er is een 39-jarige man uit Kroatië aangehouden. In de loods aan de Hulteneindsestraat bij de woning van Jan B. zou een productielab voor synthetische drugs zijn gevestigd.

(beeld uit archief)



De politie deed een inval nadat er een melding binnenkwam over een verdachte situatie. Volgens BN/De Stem stond er bij de loods een oplegger geparkeerd die als gestolen was geregistreerd. De 39-jarige Kroaat is ter plaatse aangehouden.

Jan B. heeft bijna vier jaar in de gevangenis gezeten voor onder meer wapenhandel en het wegmaken van een lichaam van een man die politie-informant was. Hij werd ook veroordeeld voor bedreiging van burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze-Rijen.