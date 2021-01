‘Politie wiste sporen uit in zaak aan stukken gesneden informant’

Connect on Linked in

De politie zou sporen hebben gewist na de dood van informant Freddy Janssen wiens lichaam in mei 2015 in stukken uit het Brabantse Markkanaal werd gevist. Betrokkenen spreken van een “doofpot met IRT-achtige kenmerken” waarbij voor de rechtbank is achtergehouden dat Janssen politie-informant was. Dat schrijft het AD op basis van politiebronnen.

Janssen (voormalig No Surrender-lid) werd in mei 2015 in verschillende stukken kippengaas dood aangetroffen in het water met een fatale schotwond in zijn hoofd. Onderzoek wees uit dat hij zelfmoord had gepleegd, maar bronnen binnen het Team Criminele Inlichtingen (TCI) vrezen dat zijn band met de politie hem fataal is geworden.

Janssen had vlak voor zijn dood een afspraak met de in een wapenzaak veroordeelde Brabander Jan B. Die is in hoger beroep vrijgesproken van het wegmaken van zijn lichaam. B. heeft ontkend te maken te hebben met Janssens’ dood.

Angst voor ontmaskering

In november 2019 schreef AD al dat het slachtoffer een politie-informant zou zijn geweest en dat de politie aan een nieuw intern onderzoek naar de zaak zou beginnen. Politiemedewerkers zouden zijn gestopt met het runnen van Freddy Janssen omdat hij “een ongeleid projectiel” was en ze bang waren dat hij ontmaskerd zou worden.

Sporen gewist

Betrokkenen zeggen nu tegen de krant dat de politie cruciale informatie voor de rechtbank heeft verzwegen en sporen van de operatie uitwiste. Ze spreken van een “doofpot met IRT-achtige kenmerken” waarbij voor de rechtbank is achtergehouden dat Janssen politie-informant was. Hij zou de dag voor zijn vermissing nog een noodkreet hebben gestuurd.

Belastende foto’s

Janssen kende veel mensen binnen de wereld van outlaw motorclubs, woonwagenbewoners en xtc-handelaren. Hij zou informatie aan de politie hebben doorgespeeld over wapenhandelaar Jan B. Zo mailde hij een hele reeks foto’s van wapens die B. in zijn bezit had. Door dit voor de rechtbank te verzwijgen, hebben het OM en politie een mogelijk motief voor moord achtergehouden, zeggen politiebronnen.

Na de dood van Janssen verdwenen ineens twee belastende rapporten over de politieoperatie. Ook werden wachtwoorden van Janssens mailaccount gewijzigd en kwamen twee in beslag genomen laptops kapot terug.

De Landelijke Eenheid zegt onderzoek te doen naar de nieuwe informatie. De politie wil inhoudelijk niet ingaan op “individuele casuïstiek” vanwege de vertrouwelijkheid en gevaarzetting van het werk van TCI.