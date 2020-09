Drugslab in aanbouw in Drenthe

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag in een bijgebouw van een boerderij aan de Barsweg in Hollandscheveld in Drenthe een drugslab in aanbouw gevonden. Er zijn twee mannen aangehouden op verdenking van het opzetten van een drugslab.



Het lab was nog niet in werking. Wat er in dit lab geproduceerd moest worden is onderdeel van het onderzoek.

In Noord- en Oost-Nederland ontdekt de politie steeds vaker drugslabs, zoals recent nog een zeer groot opgezette wasserij voor cocaïne.

