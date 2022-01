‘Drugslab’ in bedrijfspand Amsterdam-Noord blijkt cocaïnewasserij

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In het bedrijfspand aan de Draaierweg in Amsterdam-Noord dat zondag werd bewaakt door speciale eenheden van de politie is geen drugslab aangetroffen, maar een cocaïnewasserij. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. Er zijn vijf verdachten aangehouden tussen 26 en 43 jaar.

(Bovenste beeld: Joost van der Wegen)

Agenten namen zondagochtend rond 06.00 uur – na een inbraakmelding – poolshoogte op het dak van fietsenwinkel Beekhoven Bikes. Vervolgens zagen ze over aangrenzende daken twee mannen rennen. Hierop volgde een korte achtervolging waarbij beide mannen van het dak sprongen en daarbij gewond raakten.

Sterke chemische geur

De twee mannen van 30 en 42 werden in de directe omgeving van het pand aangehouden. Toen agenten op de daken verder zochten, roken ze bij een openstaand dakluik een sterke chemische geur. In het naastgelegen pand, waarin een autogarage gevestigd zit, troffen agenten “een opstelling die vermoedelijk als locatie voor het verwerken/versnijden van drugs wordt gebruikt”.

Volgens de politie gaat het om een cocaïnewasserij. De aangetroffen drugs – een nog nader te onderzoeken hoeveelheid verwerkte en onverwerkte cocaïne – zijn afgevoerd om vernietigd te worden en de wasserij is ontmanteld.

Drietal in beperkingen

In het pand waren twee mannen van 26 en 43 aanwezig. Ook zij zijn aangehouden en na onderzoek heengezonden. De ‘gesprongen’ verdachten van 30 en 42 zitten in beperkingen en worden verdacht van witwassen en het vervaardigen van drugs. Datzelfde geldt voor een 47-jarige man die zondagavond in de omgeving van het pand werd aangehouden.

Vaten aceton

De politie maakte zondag bekend dat het om een drugslab ging, dat blijkt dus een cocaïnewasserij te zijn. In het pand lagen alle voor een wasserij benodigde apparatuur, zoals een zogeheten blokkenpers en chemicaliën, waaronder vaten met aceton.

In een cocaïnewasserij wordt cocaïne uit andere materialen zoals bijvoorbeeld shampoo of kleding/textiel onttrokken, zodat ze bij transporten over de grens moeilijk traceerbaar zijn.

Douane

Ook maandag is de Douane het pand nog aan het controleren naar aanleiding van de vondst. De recherche doet nader onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit.