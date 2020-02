‘Drugslab maakte omzet van 10 miljoen euro’

Connect on Linked in

De politie vermoedt dat het vorig jaar oktober gevonden drugslab in het Brabantse Den Dungen een omzet heeft gedraaid ter waarde van 10 miljoen euro, aldus opsporingsprogramma Bureau Brabant. Er werd in lab, dat was gevestigd in een voormalig tuincentrum, een stoffelijk overschot gevonden nadat zich in de nacht van 25 oktober een explosie voordeed.

(beeld uit archief)

De overleden man werd in de productieruimte aangetroffen, na enig onderzoek bleek het een 36-jarige man uit Kerkrade te zijn. Er zijn in het onderzoek niet lang na de ontdekking verdachten opgepakt. Na de explosie vroegen drie mannen met brandblaren bij omwonenden om hulp, daarna zijn nog twee mannen uit Limburg gearresteerd.

De schatting van de omzet is gebaseerd op de hoeveelheden grondstoffen en afval die in het tuincentrum aan de Spekstraat in Den Dungen zijn gevonden. Met de grondstoffen kon bijna 2.000 kilo amfetaminepasta (“natte speed”) worden gemaakt, daarmee kon ongeveer tien miljoen euro worden verdiend.

De politie zegt nog op zoek te zijn naar de mannen achter het lab en ook waar het geld is verdwenen dat er is verdiend. De gemeente heeft het tuincentrum voor een jaar gesloten.