‘Drugsorganisatie smokkelde coke en hasj in voetenbankjes Leen Bakker’

Verschillende verdachten van een internationale drugsorganisatie hebben volgens justitie vanuit het oosten van Nederland grote partijen cocaïne en hasj gesmokkeld in hockers (voetenbankjes) van meubelzaak Leenbakker. De politie rolde de groep van in totaal 21 verdachten uit binnen- en buitenland op met behulp van internationale transportbedrijven in Zwolle en Oldenzaal. Dat schrijft RTV Oost.

Stockholm

Het onderzoek begon nadat de politie in Overijssel in november 2021 ruim 300 kilo hasj en 20 kilo cocaïne vond in een vrachtwagen bij een transportbedrijf in Oost-Nederland. De lading was bestemd voor transport naar Stockholm. Daarna werden gaandeweg het internationale onderzoek veel meer partijen drugs in beslag genomen, en ook vuurwapens.

Volgens RTV Oost zijn de transportbedrijven in Zwolle en Oldenzaal niet betrokken bij de export van drugs, maar leverden ze wel zeer bruikbare tips in het omvangrijke onderzoek ‘Pimpelmees’ aan de opsporingsdiensten. In Zwolle en Oldenzaal ging het om de smokkel van honderden kilo’s drugs.

Hockers en kussens

Meerdere Nederlandse verdachten bestelden hockers en kussens bij Leenbakker. De hockers werden vervolgens met cocaïne en hasj gevuld en afgedekt met kussens. Eén verdachte bestelde zelfs 34 hockers bij de meubelzaak. De voetenbankjes met drugs gingen daarna volgens justitie vanuit onder meer Zwolle en Oldenzaal op transport naar vooral Denemarken, Zweden en Ierland, maar ook Aruba.

Invallen

In die landen waren tussen november 2021 en april 2022 doorzoekingen. In Nederland vonden met name arrestaties plaats in het Gooi, maar ook op andere plaatsen. De invallen in Nederland waren in bedrijfspanden en woningen in Blaricum, Ede, Bussum, Leiderdorp, Oss, Den Haag, Weesp, Leiden, Huizen, Almere en Naarden.

1,2 ton coke

De verdachten zijn twee vrouwen en 19 mannen tussen de 23 en 59 jaar. Vijftien verdachten die vastzitten zouden volgens het OM een sturende rol hebben gehad. Volgens de recherche wordt de criminele organisatie verdacht van grootschalige smokkel van cocaïne en hasj in containers met fruit en teakhout. Er is bij verschillende vangsten in het onderzoek 1,2 ton cocaïne in beslag genomen, op verschillende plaatsen.

Naast de 1.200 kilo die in beslag zijn genomen rekent de politie ook eerdere onderscheppingen in Europese havens toe aan de verdachten. Hierbij werd ongeveer 2.800 kilo harddrugs aangetroffen en in beslag genomen.

Eind juni is er in de zaak een regiezitting in de rechtbank in Zwolle. Daarvoor worden alle verdachten opgeroepen.