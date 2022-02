Drugsproces met ‘Frank de Tank’ van start in Antwerpen

Connect on Linked in

Negentwintig verdachten staan vanaf donderdag terecht in een van de grootste drugsprocessen in de geschiedenis van België. Hoofdverdachten zijn Frank ‘de Tank’ V. en Nordin E. H. De rechtszaak is vandaag van start gegaan in Antwerpen.

Foto: Frank ‘De Tank’ V.

Verdachten

De Belgische justitie klaagt de verdachten aan, in verband met de illegale import van twee ton cocaïne vanuit Zuid-Amerika, in 2015 en 2016. De vier hoofdverdachten zijn Frank ‘de Tank’ V. (42) en Jorn R. (34), Nordin E. H. (34), ook wel bekend onder de bijnaam Dikke Nordin van den Dam, en Ermir N. (40), bijgenaamd ‘Chinco’. Dit schrijft het Belgische ‘Nieuwsblad’.

Nordin E. H. en Ermir N. worden gezien als de opdrachtgevers van Frank V. en Jorn N. Zij zijn internationale spelers in de drugshandel. Ermir N. was de man die een drugslijn runde tussen Zuid-Amerika en Antwerpen. Nordin haalde volgens de Belgische justitie de opdrachten binnen bij met name Nederlandse georganiseerde misdaadgroepen.

Frank V. en Jorn R. zijn voormalige havenarbeiders, die via hun contacten de ladingen coke het land in gesmokkeld wisten te krijgen. Zij ronselden ‘dokwerkers’ in de Antwerpse haven.

Beschoten

In 2017 ontstond er een geweldsspiraal in deze stad, toen ‘Dikke Nordin’ en Frank ‘De Tank’ V. ruzie met elkaar kregen om een verloren lading drugs, ter waarde van 400.000 euro. Op adressen van beide partijen ontploften vervolgens handgranaten en werden woningen beschoten.

Vrije voeten

Na hun arrestatie zijn de twee verdachte criminelen allebei op vrije voeten gekomen. De Belgische justitie heeft onlangs tevergeefs poging gedaan hem door Dubai uitgeleverd te krijgen.

Frank V. zou eerder wel gedeeltelijk bekentenissen hebben gedaan, die hij later weer introk. zou in Kenia wonen. Hij heeft meer dan een miljoen volgers op zijn Tiktok-account, waarop hij zijn riante levensstijl tentoonspreidt.