‘Drugsverdachte spoorloos na bezoek aan tandarts’ (UPDATE)

Connect on Linked in

Een verdachte in de grote drugszaak rond de bekende Limburgse “pillenkoning” Peter van D. is deze zomer na een verlof voor een bezoek aan de tandarts niet teruggekeerd om weer in voorlopige hechtenis te gaan. Dat bericht L1 over een regie-zitting voor de rechtbank in Maastricht. Rudi G. (48) staat samen met Peter van D. terecht voor productie van en handel in (synthetische) drugs.

(beeld uit archief)

Van D. en G. gebruikten volgens justitie chatservice Sky-ECC, waar de politie dit jaar toegang toe wist te krijgen. Bij de villa van Van D. in Schinvelds werd een bestelbus met 600 kilogram MAPA gevonden, een grondstof voor synthetische drugs. G. is overigens geen Limburger maar afkomstig uit het West-Brabantse St. Willebrord.

Peter van D. zou ook, tussen een lading bloemkolen, bijna 300 kilo wiet en hasj vanuit Spanje naar Nederland hebben willen transporteren. Die partij werd onderschept door de Spaanse politie. Op de zitting bleek dat de bloemkolen naar de voedselbank in Malaga zijn gegaan.

Een derde verdenking gaat over een deal van 100 kilo cocaïne.