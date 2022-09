Drugsveroordeelde Radj O. door Nederland uitgeleverd aan Suriname

Connect on Linked in

De in Suriname veroordeelde rijstondernemer Radj O. (58) is vrijdag door de Nederlandse autoriteiten uitgeleverd aan Suriname. O. werd vorig jaar bij verstek veroordeeld tot 16 jaar celstraf voor het invoeren van 488 kilo cocaïne op 13 maart 2018 in het district Saramacca. De cocaïne zat in een vliegtuigje dat was geland op een illegale vliegstrip van een rijstbedrijf dat toebehoort aan Radj O.

De Surinaamse nieuwssite Waterkant schrijft dat O. afgelopen week is uitgeleverd vanuit Nederland en onder zware begeleiding vanaf Zanderij naar Paramaribo is gebracht.

Drugsduikboot

Radj O. werd al eerder in verband gebracht met drugszaken. Naast de onderschepping van de 488 kilo cocaïne in maart 2018 werd eerder die maand ook een drugsonderzeeboot onderschept op het terrein van O. Hijzelf ontkende elke betrokkenheid.

Nederland

Kort daarna verdween hij van de radar, waarna het Surinaamse Openbaar Ministerie hem op de opsporingslijst plaatste. Daarna dook hij op in Nederland. Volgens O. zelf was hij niet gevlucht, maar verbleef hij in Nederland om gezondheidsredenen. Suriname vroeg daarna om hulp van Nederland en de uitlevering van O., die in oktober 2018 werd opgepakt.

In diezelfde zaak werden twee piloten aangehouden en veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf.