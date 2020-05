Dubbel-lab in Hapert was goed voor productie xtc én amfetamine (VIDEO)

Connect on Linked in

Het grote drugslab dat in februari in het Noord-Brabantse Hapert werd opgerold, was naast xtc ook geschikt voor de productie van amfetamine. Dat soort ‘dubbel-labs’ zijn volgens de politie vrij zeldzaam. Dat bleek maandag op de eerste openbare strafzitting tegen de twee Eindhovense verdachten Gerard G. (42) en John S. (48).

3,5 miljoen pillen

Omroep Brabant schrijft dat beide verdachten in voorarrest blijven, al mag een van hen wel een week de cel uit om afscheid te nemen van zijn terminaal zieke vader. In het drugslab in Hapert werden grote hoeveelheden MDMA (de werkzame stof in xtc) geproduceerd, goed voor 3,5 miljoen xtc-pillen met een straatwaarde van 10 miljoen euro.

Amfetamineolie

Tijdens de zitting maandag werd ook bekend dat specialisten 15 liter amfetamineolie hebben gevonden bij de inval. Uit technisch onderzoek is gebleken dat de laboratoriumopstelling ook geschikt was om amfetamine te maken. De combinatie xtc (MDMA) en speed komt niet zo vaak voor in een lab. Of er ook echt bewijs op tafel komt dat er amfetamine werd gemaakt, zal bekend worden tijdens de inhoudelijke zitting die gepland staat op 10 augustus.

De inval in het drugslab was onderdeel van een al langer lopend onderzoek bij de Eindhovense recherche. In het lab dat achterin een boerenschuur aan de Schouwberg in Hapert werd gevonden, waren op het moment van de inval de twee Eindhovense verdachten aan het werk.

Vier gedeeltes

Het professionele lab had in totaal vier gedeeltes: het lab met de ketels, een voorraadplek met chemicaliën, een mengruimte en een ruimte vol vriezers waar de MDMA in xtc-kristallen kon worden omgezet. Volgens de politie waren de risico’s voor de directe omgeving groot, ook vanwege de nabijheid van vakantiepark Het Vennenbos en uitgedrukte peuken op de grond.

Op onderstaande video is de omvang van het professionele drugslab goed te zien.