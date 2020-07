Duitse justitie kritisch op banken over slecht beveiligde geldautomaten (VIDEO)

Connect on Linked in

Duitse banken investeren nauwelijks in beter beveiligde geldautomaten. De automaten in Duitsland zijn daardoor veel makkelijker te kraken dan de Nederlandse. Dat is één van de redenen waarom er zoveel plofkraken in Duitsland zijn. Dat bericht Spiegel Online. Der Spiegel maakte een reconstructie over een plofkraak van een aantal Nederlanders van de “Audi-bende” in de buurt van Dortmund.

Castrop-Rauxel

De politie bleek in Nederland een peilzender te hebben geplaatst onder een snelle Audi waarin Murat O. en Zakaria M. op 17 april 2018 naar Castrop-Rauxel reden om er met twee anderen met gas een geldautomaat op te blazen. Door een communicatiefout raakte de Duitse politie de auto kwijt waardoor er toch bijna een plofkraak plaatsvond. De twee ontmoetten in Duitsland Samir E. en Anouar A. en gingen aan het werk. De vier braken hun poging in Castrop-Rauxel echter af nadat er een krantenbezorger opdook.

Signaal

De Duitse politie wist de Nederlanders juist op dat moment toch weer op te sporen, omdat er het signaal van een sim-kaart van een telefoon werd gelokaliseerd in het netwerk. Maar de politie had op dat moment te weinig eenheden in de buurt om tot actie over te gaan.

Twee van de krakers blijven slapen in de buurt van Dortmund en worden de volgende dag door een vriendin opgehaald. Een arrestatieteam grijpt dan in en arresteert de drie. Twee anderen werden later ook opgepakt. In woningen in Utrecht worden onder meer twee pistolen gevonden. Zakaria M. kreeg uiteindelijk zes jaar en tien maanden cel. Ook de andere drie kregen celstraffen. Hun buit die bij meerdere Duitse plofkraken was meegenomen schatte de Duitse rechter op 1,1 miljoen euro.

Kritisch

Er wordt in Duitsland veel meer dan in Nederland met contant geld betaald. Daarom zijn er in dat land relatief veel meer geldautomaten dan hier. De Duitse justitie is kritisch op de banken in Duitsland: in plaats van te investeren in beveiliging, zoals in Nederland, incasseren de banken liever de verzekeringspenningen. Een andere reden dat plofkrakers graag in Duitsland opereren is volgens de Duitse justitie het goede wegennet en dat er niet altijd overal snel politie ter plaatse kan zijn.

In de afgelopen dagen waren er op verschillende plaatsen in Duitsland weer plofkraken. Er zijn geen verdachten aangehouden.