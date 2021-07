Duizenden mensen brengen laatste eerbetoon aan Peter R. de Vries

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Duizenden mensen zijn woensdagochtend naar Amsterdam gekomen om Peter R. de Vries een laatste eer te bewijzen. Rond 11.30 stonden al ruim duizend bezoekers in de rij voor Theater Carré. Publiek is tot 20.00 welkom om afscheid te nemen van de misdaadjournalist. De wachttijd is volgens de politie opgelopen tot twee uur.

Witte kist met rode rozen

Al sinds 07.00 verzamelen zich mensen. Omstreeks 10.45 gingen de deuren van Carré open voor publiek. De witte kist met daarop rode rozen waarin Peter R. ligt, is omgeven met bloemen van onder anderen de families van Nicky Verstappen en Tanja Groen, het advocatenkantoor van De Vries’ zoon Royce, en RTL Boulevard.

Flinke wachtrij

De gemeente Amsterdam meldt op Twitter dat belangstellenden rekening moeten houden met een flinke wachttijd. Ook moeten mensen binnen en buiten 1,5 meter afstand van elkaar houden. ‘Houd het afscheid zo kort mogelijk. Zo krijgt iedereen de kans een laatste eer te bewijzen’, aldus de gemeente.

Op het stadhuis hangen de vlaggen woensdag en donderdag halfstok om stil te staan bij het afscheid.

Veel Nederlandse radiozenders draaien donderdagochtend om 11.00 tegelijkertijd De Vries’ favoriete nummer A Whiter Shade Of Pale van Procol Harum als eerbetoon.

Peter R. de Vries (64) werd op dinsdag 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later.

Op dit moment staat er een lange wachtrij bij @theatercarre. ⏱️ De wachttijd is op dit moment tussen 1,5 a 2 uur

☀️ Houd rekening met het warme weer

🥤 Zorg ervoor dat je iets te eten of te drinken bij je hebt

↔️ Houd binnen én buiten 1,5 meter afstand#PeterRdeVries pic.twitter.com/eo8YXqBL53 — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) July 21, 2021

Met een grote foto van Peter R. de #Vries aan de gevel van Koninklijk Theater #Carré op de achtergrond groeit de rij met mensen die een laatste groet aan het misdaadicoon willen brengen tot ongekende lengte. Een rij van honderden meters lengte en een wachttijd van wel drie uur. pic.twitter.com/67JMru2GoH — Robby Hiel (@PersburoUNN) July 21, 2021

Honderden mensen zijn naar Amsterdam gekomen om Peter R. de Vries een laatste eer te bewijzen. De rij voor Koninklijk Theater Carré was om 11u al meer dan een halve kilometer. Mensen zijn tot 20u welkom. pic.twitter.com/y9QSl2o0LJ — Raymond Boere (@rboere) July 21, 2021