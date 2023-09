Echtgenote El Chapo in Verenigde Staten in vrijheid gesteld

Connect on Linked in

Emma Coronel Aispuro (34), de echtgenote van de tot levenslang gestrafte Joaquín “El Chapo” Guzmán, komt woensdag op vrije voeten, zo berichten verschillende media. Coronel werd in 2021 gearresteerd en berecht voor betrokkenheid bij de criminele organisatie van Guzmán.

El Chapo verblijft in één van de beste beveiligde federale gevangenissen in de Verenigde Staten, in de staat Colorado, Coronel in een gevangenis in Los Angeles.

Het Amerikaanse Bureau of Prisons publiceerde op de website het bericht dat Coronel woensdag zou vrijlaten uit een laag beveiligde gevangenis in Los Angeles, zonder verdere details te geven. Ze heeft zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse nationaliteit.

Drie jaar

De in de VS geboren Coronel werd in 2021 veroordeeld tot een opvallend lage drie jaar gevangenisstraf nadat ze een plea bargain had gesloten en schuldig had gepleit voor drie aanklachten over hulp aan het Sinaloa-drugskartel. De eis was vier jaar cel. Het ging onder meer om samenzwering om geld wit te wassen, drugs te distribueren en financiële transacties aan te gaan.

Koerier

Ze bekende dat ze als koerier had opgetreden tussen kartelleider Guzmán en andere leden van zijn organisatie terwijl hij na zijn arrestatie in 2014 werd vastgehouden in de Mexicaanse Altiplano-gevangenis. Guzmán werd in 2017 uitgeleverd aan de Verenigde Staten, na twee keer te zijn ontsnapt uit Mexicaanse zwaarbeveiligde gevangenissen, één keer door vanuit zijn cel een kilometerslange tunnel te graven.

Vervolging in Mexico

De rechter zei dat Coronel snel de verantwoordelijkheid had aanvaard en ermee had ingestemd bijna 1,5 miljoen dollar aan opbrengsten uit haar criminele winst aan de Amerikaanse regering te betalen. De straf van drie jaar is na het vonnis nog verlaagd. Overigens is moet ze nog wel twee jaar onder toezicht van de Amerikaanse justitie blijven.

Het is mogelijk dat Coronel nog een strafrechtelijke vervolging in Mexico boven het hoofd hangt. Haar advocaten wilden geen commentaar geven.

Coronel heeft twee dochters met Joaquín Guzmán.