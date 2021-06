Vrouw El Chapo kan “lage” strafeis verwachten

Connect on Linked in

De echtgenote van Joaquin “El Chapo” Guzmán, de tot levenslang veroordeelde leider van het Sinaloa-kartel, kan een straf van ten hoogste 108 tot 135 maanden cel tegemoet zien. Vrijdag bekende Emma Coronel Aispuro (31) voor een federale rechtbank in Washington DC schuldig te zijn aan het assisteren van haar man bij het runnen van zijn wereldwijd opererende drugsorganisatie.

Graven

Ook zei ze hem te hebben geholpen bij de ontsnapping uit de streng beveiligde Mexicaanse gevangenis Altiplano bij Toluca door berichten van haar man door te geven aan het team dat een tunnel naar zijn cel aan het graven was.

Coronel verscheen in een groen pak op de hoorzitting van de rechtbank. Ze beschreef hoe ze El Chapo heeft geholpen bij de smokkel van ten minste 450 kilo cocaïne, 90 kilo heroïne en bijna 90.000 kilo marihuana naar de Verenigde Staten.

Los Chapitos

Coronel is zowel Amerikaans als Mexicaans staatsburger. Ze werd in februari werd gearresteerd op Dulles International Airport buiten Washington. Ze zal volgens de deal die ze heeft gesloten worden aangewezen als “minimale deelnemer” bij samenzwering, waar toch nog ruim negen jaar cel op kan staan. Het staat nu vast dat in de overeenkomst niets is vastgelegd over afleggen van verklaringen over anderen.

Joaquín Guzmán, die begin 2019 werd veroordeeld, zit nu een levenslange gevangenisstraf uit in de zogenaamde Supermax, de best beveiligde gevangenis van de Verenigde Staten.

De Amerikaanse autoriteiten zeggen dat de zakelijke belangen van El Chapo door zijn vier zoons worden behartigd. Coronel is niet de moeder van deze “Los Chapitos”. Tegen alle vier lopen federale aanklachten in de Verenigde Staten, maar ze zijn op vrije voeten in Mexico.