Ecuador: gemeenteraadslid ontvoerd en doodgeschoten (UPDATE)

Connect on Linked in

In Ecuador is een gemeenteraadslid doodgeschoten. Hij was afgelopen donderdag en zijn lichaam werd vrijdagochtend gevonden. Bolivar Vera was lid van de gemeenteraad in Duran, een stad direct aan de overkant van de rivier bij de grote havenstad Guayaquil.

Neef

Vera was lid van de centrum-rechtse Sociaal-Christelijke Partij (PSC). Hij was met verschillende kogels in het hoofd en de borst om het leven gebracht.

Donderdagmiddag was Vera met zijn neef op weg in een auto toen ze werden tegengehouden door gewapende mannen. Vera werd meegenomen, zijn neef bleef ongedeerd.

Guayaquil

De stad Duran ligt vlak bij de containerhaven van Guayaquil. Georganiseerde drugscriminelen hebben er veel invloed. Volgens de burgemeester van Duran zijn er sinds de regering van het land vorig jaar de noodtoestand in het gebied heeft afgekondigd dertig doden door geweld gevallen.

Vera is de achtste lokale politicus die is doodgeschoten. In augustus werd een gemeenteambtenaar in Duran vermoord.

Fito

Vorige maand werd een presidentskandidaat vermoord. Daarvoor zitten verschillende verdachten vast. De moord zou zijn uitgevoerd door een groep Colombiaanse drugscriminelen. Een rechtbank in Ecuador heeft afgelopen vrijdag bepaald dat er in die zaak niet genoeg bewijs is tegen de gedetineerde crimineel José Adolfo Macías, bekend onder het alias “Fito” en de leider van de criminele organisatie Los Choneros. Hij was in een speciaal bewaakte cel geplaatst voor verhoor en uit veiligheidsoverwegingen. De rechter heeft dat nu teruggedraaid.

In oktober wordt de tweede ronde van de presidentsverkiezingen gehouden.