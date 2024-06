Eindhovenaar (54) opgepakt voor explosie in Best

Print This Post

De politie heeft maandag een 54-jarige man uit Eindhoven aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie bij een woning in Best, in de nacht van donderdag 29 februari op vrijdag 1 maart.



Op de bewuste nacht ging rond 04.30 een explosief af bij een huis aan de Johannes Vermeerstraat in Best. Door de knal werd een ruit naast de voordeur vernield. Niemand raakte gewond.

Paraplu

Een getuige zag toen een donker gekleed persoon weglopen in de richting van de flats tegenover het huis van het slachtoffer. Die persoon had vermoedelijk een paraplu bij zich.

Arrestatie

Uit rechercheonderzoek kwam een 54-jarige man uit Eindhoven in beeld als verdachte. Hij is maandagochtend vroeg in zijn woning aangehouden. De politie doet onderzoek naar zijn exacte rol bij de explosie. De politie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.