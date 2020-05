Eindhovense liquidaties en schietpartijen door een conflict in drugsmilieu (VIDEO)

Connect on Linked in

Achter de moorden op Eindhovenaren Toon Sweegers (51, foto) en Frank Kerssens (53), een aantal pogingen tot moord, en verschillende schietincidenten in de regio Eindhoven zit een conflict over drugshandel tussen verschillende groepen criminelen. In het onderzoek is inmiddels meer dan een ton aan beloningen uitgeloofd, maar de zaken zijn niet opgelost. Daarom brengt de politie nu meer informatie en beelden naar buiten.

In Opsporing Verzocht zei de politie al eerder dat er een verband is tussen zeker tien incidenten, allen gepleegd tussen maart 2018 en december 2019.

Op 12 april 2018 werd op Den Bult in Eindhoven de 51-jarige Toon Sweegers doodgeschoten. Na de uitzending van Opsporing Verzocht van 17 april 2018 heeft de politie beelden gekregen waarop te zien is dat Sweegers een dag voor de moord werd gevolgd door een Renault Clio. Deze Clio is later in het buitenland teruggevonden. Er zijn sporen in aangetroffen die erop wijzen dat de auto inderdaad is gebruikt bij de liquidatie van Toon Sweegers. (tekst gaat verder onder de video)

Beukenlaan

Op 5 april 2019 bezocht Frank Kerssens (53) zijn moeder in de Beukenlaan in Eindhoven. Op man met een vuurwapen verraste hem. Hij overleed niet lang daarna door meerdere schotwonden. Ook in deze zaak ging de dader ervandoor in een Renault Clio. Vijf dagen later brandde zo’n zelfde auto uit op de Ferdinand Huyckstraat in Eindhoven.

Bij beide liquidaties is gebruik gemaakt van motorscooters en van op elkaar lijkende integraalhelmen. Van de moordenaar van Frank Kerssens heeft een getuige een foto gemaakt. Verder beschikt de politie over beelden van de aanslag, op 24 juli 2018, op twee bewoners van de Insulindelaan in Eindhoven. (tekst gaat verder onder de video)

Moordpoging in Best

Iets anders dat opvalt, is dat er bij verschillende moordpogingen sprake was van een haperend of weigerend wapen. De politie vermoedt dat dezelfde man bij verschillende incidenten de schutter was, een slanke man van zo’n 1.70 à 1.75 meter lang.

De duidelijkste beelden tot nu toe van één van de daders zijn gemaakt tijdens een mislukte moordpoging in Best. Daar werd op 7 mei 2018 een vrouw van dichtbij beschoten bij haar woning aan de Meester C. Goselingstraat.