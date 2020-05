Recherche ziet verband in tien zware geweldsincidenten regio Eindhoven

Connect on Linked in

De recherche en het Openbaar Ministerie zien meerdere verbanden tussen zeker tien zware geweldsincidenten in de regio Eindhoven van de afgelopen twee jaar. Het gaat om de liquidaties van Toon Sweegers en Frank Kerssens, vier liquidatiepogingen en vier schietpartijen. Op de achtergrond speelt een conflict tussen criminele groeperingen in de regio. De recherche waarschuwt ook voor op handen zijnde afrekeningen in het criminele milieu, waarbij soms heel concreet namen worden genoemd.

Speciale website

Sinds maart 2018 heeft de regio Eindhoven met enige regelmaat te kampen met zware geweldsincidenten op de openbare weg. Met een speciale website vraagt de recherche het publiek nu mee te denken in zeker tien onderzoeken. In de zaken die de politie en het OM beschouwen als liquidaties en pogingen daartoe heeft de hoofdofficier van justitie een beloning uitgeloofd voor tips die leiden tot een oplossing. De bedragen zijn vindbaar op de website.

Op de speciale onderzoekspagina worden zaken stuk voor stuk kort beschreven, zijn unieke foto’s getoond van de plaatsen delict en in meerdere zaken staan concrete onderzoeksvragen voor het publiek. ‘Het kan niet anders dan dat er mensen zijn die meer weten, maar die bijvoorbeeld uit angst voor criminelen tot nu toe hebben gezwegen.’

‘Lijkt nu rustig’

Volgens de recherche ligt een aantal onderzoeken stil omdat nagenoeg alles onderzocht is. Ron van Brussel, teamchef van de politie-eenheid Oost-Brabant: ‘Ondanks dat blijven wij informatie analyseren om de netwerken en onderliggende relaties in kaart te brengen. Van daaruit worden de verbanden gelegd en zien wij zeer regelmatig dezelfde personen terugkomen. Het lijkt nu even rustig in het criminele milieu, maar dat is allerminst het geval. De afgelopen maanden zijn er bij ons meerdere zeer serieuze tips binnengekomen over op handen zijnde afrekeningen in het criminele milieu in de regio. Daarbij worden soms heel concreet namen genoemd. Zowel potentiële daders als slachtoffers worden door ons aangesproken en gewaarschuwd en er wordt een opsporingsonderzoek opgestart.’ (tekst loopt verder na de advertenties).

Parallellen

Op de vraag van het Eindhovens Dagblad welke criminelen het precies op elkaar hebben gemunt, gaat de recherche niet in. Uit de onderzoeken naar de tien zaken uit 2018 en 2019 komen wel verschillende overeenkomsten naar voren. Zo komen de signalementen van de daders soms overeen en zijn er parallellen in de werkwijze, zoals vergelijkbare vuurwapens of vluchtvoertuigen zoals een motor(scooter). In de zaken van een mislukte liquidatie op de Insulindelaan op 24 juli 2018 en de liquidatie van de 54-jarige Frank Kerssens op de Beukenlaan (5 april 2019) vertoont de dader opvallende gelijkenissen. Ook opvallend: meerdere keren haperde tijdens sommige pogingen het wapen waardoor een doelwit aan de dood wist te ontsnappen.

In zeker één geval was een 39-jarige vrouw het doelwit. Zij werd op 7 mei 2018 beschoten in Best en raakte gewond aan haar arm. De politie heeft 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in deze zaak. De politie Oost-Brabant vermoedde in november 2018 al dat een conflict in de drugswereld de oorzaak is van een reeks schietpartijen in en rond Eindhoven