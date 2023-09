Eis: 16 jaar cel voor doodslag bij schietpartij Groningen

Print This Post

Het Openbaar Ministerie in Groningen heeft zestien jaar cel geëist tegen een 25-jarige man uit Groningen voor doodslag bij een wilde schietpartij na een caféruzie in de Haddingestraat in Groningen, op 9 juli 2022. Het OM gaat uit van doodslag.

Vrijgezellengroep

Het slachtoffer was een 48-jarige man uit Leeuwarden. Eerst blokkeerde het vuurwapen, daarna is vijf keer geschoten. Het dodelijke gewonde slachtoffer werd in de buik getroffen. Twee andere mannen raakten gewond.

De verdachte wordt ook poging doodslag op zeven andere aanwezigen verweten, naast verboden vuurwapenbezit.

De aanleiding van de schietpartij was een ruzie in een café, tussen een vrijgezellengroep en de verdachte.

Auto

De verdachte was na die ruzie vertrokken en naar zijn auto gelopen om het vuurwapen te halen, aldus de officier van justitie. Vervolgens keerde hij terug naar het café om opnieuw de confrontatie te zoeken met de vrijgezellengroep.

Midden op straat daagde hij de vrijgezellengroep uit, aldus justitie. Daarna ging een deel van de vrijgezellengroep achter hem aan. Ze gooiden een fles in zijn richting.

Daarna vielen de schoten. De verdachte zou daarna zijn weggelopen en het vuurwapen onderweg in een container hebben gegooid. Niet lang na het incident is hij aangehouden.

Beelden

Het gebeuren is op video opgenomen en er zijn meerdere getuigen die een verklaring hebben afgelegd. De beelden en die verklaringen stroken niet met wat de verdachte heeft gezegd.

De verdachte heeft aangifte gedaan van bedreiging door de vrijgezellengroep en zegt dat hij is geschopt en geslagen. Hij deed een beroep op noodweer. De officier van justitie vindt dat daar geen sprake van is.