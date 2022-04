Eis: 27 jaar voor moord en wapenhandel

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Zwolle totaal 27 jaar geëist tegen de 46-jarige Michel B. uit Zwolle: achttien jaar voor de moord op Henk Wolters uit Zwolle op oudejaarsavond 2019 en negen jaar voor het voorhanden hebben van flink wapenarsenaal dat een jaar later in het bos werd gevonden.

Tonnen

B. werd aangehouden nadat op 8 december 2020 op een bosperceel even buiten Zwolle vijf tonnen met 21 handgranaten, 25 vuurwapens, waarvan 9 automatische wapens, munitie en een geldbedrag van 30.000 euro waren gevonden. In een van die tonnen zat een vuurwapen waarvan onderdelen te linken zijn aan de moord op Henk Wolters eind 2019.

Op die onderdelen, en op diverse wapens, deksels van tonnen en elastiekjes om geldbundels zijn dna-sporen en/of vingerafdrukken aangetroffen van B.. De officier van justitie vindt deze sporen te talrijk om die verklaren met helpen bij schoonmaken en inpakken, zoals de verdachte heeft verklaard. De wapens, munitie en handgranaten zijn van B., en alleen van hem, zei de officier.

Motief

Wat betreft de moord had de 46-jarige een motief en de gelegenheid, volgens het OM. De man heeft geen alibi voor het tijdstip waarop Wolters om het leven is gebracht. Verder is er het dna-spoor op onderdelen van een vuurwapen dat in een van de tonnen is gevonden, en zaten zijn vingerafdrukken op het zakje waarin dat wapen was verpakt.

Het wapen moet na de moord zijn aangepast, vermoedelijk om de link met de dood van Wolters te verhullen. De verdachte is met zijn kennis van wapens in staat dit te doen. Hij had er ook de onderdelen voor, aldus het OM. Opvallend is dat bij het ombouwen van het wapen een “foutje” is gemaakt dat aansluit bij de gebleken lacune in de wapenkennis van de verdachte.

Op basis van het onderzoek gaat het OM er vanuit dat Wolters en de 46-jarige verdachte al langere tijd een conflict hadden; de verdachte zou Wolters hebben beschuldigd van diefstal van geld, een vuurwapen en cocaïne uit een van de criminele bergplaatsen (ook een ton onder de grond) van de verdachte. Wolters zou kennis hebben gehad van deze locaties uit de vroegere samenwerking met de verdachte, en ook van mogelijke strafbare feiten gepleegd door de verdachte, volgens de officier van justitie. Niet lang voor zijn dood zou Wolters met de politie zijn gaan praten over de verdachte. Het Openbaar Ministerie schat in dat dit voor B. bedreigend is geweest.

Praten

Wolters is temidden van het geknal van vuurwerk vlakbij zijn woning met meer dan zestig kogels om het leven gebracht. De schutter heeft daar twee magazijnen voor nodig gehad, en moet het magazijn snel hebben weten te verwisselen. Michel B. was daartoe in staat, stelt de officier van justitie, omdat hij zoveel ervaring met vuurwapens heeft.

Op het strafblad van B. staan meerdere veroordelingen voor handel en bezit van vuurwapens.

