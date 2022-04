Moordverdachte “De Gier” kende geliquideerde Henk Wolters ‘al 25 jaar’

Connect on Linked in

De zoon van de op Oudjaarsavond 2019 in Zwolle geliquideerde Henk Wolters heeft donderdag voor de rechtbank in Zwolle gezegd dat moordverdachte Michel B. (45), alias “De Gier” zijn vader al 25 jaar kende. RTV Oost tekende op zijn mond op dat De Gier “een vriend van de familie was”.

‘Het is niet te bevatten’, aldus de zoon van Wolters. ‘Dat je iemand zo wreed kunt vermoorden door hem compleet te doorzeven. Hij heeft ons alle geluk en het plezier in het leven ontnomen.’

Het was de eerste dag van het strafproces rond de moord op Zwollenaar Henk Wolters (52) en een grote wapenvondst in de Hanzestad. Wolters werd op 31 december 2019 in de Zwolse wijk Kamperpoort vlakbij zijn woning doodgeschoten. Zijn dood werd pas uren later opgemerkt doordat op straat veel vuurwerk klonk en de schoten daardoor niet opvielen.

Ondergronds wapenarsenaal

Bij een ondergrondse wapenvondst op een Zwols landgoed in september 2020 werden in een ton delen van het moordwapen (een Glock) gevonden waarmee Wolters was doodgeschoten. Op het moordwapen en de verpakking zaten dna-sporen van Michel B. Volgens een wapenexpert laat het aangetroffen vuurwapen dermate unieke sporen op hulzen achter, dat het wel het moordwapen móet zijn. Alleen de slagpin en loop lijken te zijn vervangen, zo schrijft RTV Oost.

Overal sporen

Volgens het OM was het ondergrondse wapenarsenaal van De Gier. ‘Op elke ton, op iedere verpakking en tas, op alle wapens zaten vingerafdrukken of dna van De Gier. Zelfs op de elastiekjes om het geld zaten zijn sporen’, aldus justitie. De Gier zelf ontkent: ‘Ik heb ooit wel iemand geholpen met het schoonmaken en verpakken van wapens. Dat arsenaal was niet van mij, maar er zaten wel heel unieke exemplaren tussen.’

‘Verzot op wapens’



De Gier heeft een flink strafblad. Hij werd eerder veroordeeld voor doodslag, wapenbezit en wapenhandel. In de Zwolse rechtbank zegt hij verzot te zijn op wapens. ‘Sommige mensen houden van kunst in het Rijksmuseum, ik geniet van wapens.’ Toch zegt hij vier tot vijf jaar geleden voor het laatst een wapen te hebben aangeraakt. ‘Toen moet dat dna er op gekomen zijn.’

Het strafproces tegen De Gier wordt volgende week voortgezet. Dan komt justitie ook met een strafeis tegen de moordverdachte.

