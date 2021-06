Eis: 5,5 jaar cel voor wapenhandel via appgroepen

Connect on Linked in

De officier van justitie heeft voor de rechtbank Midden-Nederland 5,5 jaar cel geëist tegen een 36-jarige man uit Amersfoort voor wapenhandel. Onder de nick Luciano Pavarotti zou hij in appgroepen wapens hebben verkocht.

Slapen

Het onderzoek naar de wapenhandel startte in maart 2020 met restinformatie uit een ander onderzoek. Een verdachte in dat onderzoek had via Telegram een uzi gekocht bij ene ‘Luciano Pavarotti’ want ‘er moest er één gaan slapen’. Het wapen bleek te worden opgehaald op het adres van de verdachte in Amersfoort.

Los hiervan werden bij een autocontrole in Amsterdam in februari 2020 wapens gevonden. In de telefoon van de bestuurder stonden chatberichten met dezelfde ‘Pavarotti’ over de aankoop en levering van wapens. Deze koper, een 22-jarige man uit Nieuwegein, staat 30 juni a.s. voor de rechter voor wapenbezit en het ombouwen van wapens.

Verder waren er drie mannen, van 27, 30 en 56 jaar uit Lelystad, in februari 2020 aangehouden vanwege drugshandel. Ook in hun telefoons stonden berichten met ‘Pavarotti’ over de verkoop en levering van wapens. Over en weer werd tussen hen gehandeld in vuurwapens, een demper, magazijnen en patronen. Deze drie verdachten staan vrijdag 11 juni voor de rechter.

Gaspistolen

Toen de Amersfoortse verdachte medio april 2020 onder de tap stond, kwamen nog twee andere verdachten in beeld, van 21 en 22 jaar uit Westervoort en Oss. Zij importeerden gas/alarmpistolen vanuit Tsjechië en bouwden ze om tot wapens waarmee kogels kunnen worden afgevuurd. Toen uit telefoongegevens duidelijk was dat de wapens naar de woning van de 22-jarige verdachte waren gebracht, werd zijn woning doorzocht.

Er werden wapens, ombouwmaterialen, munitie en een munitiepers gevonden en in beslag genomen. Tegen deze verdachten eiste de officier van justitie gisteren gevangenisstraffen van drie en twee jaar, waarvan telkens een jaar voorwaardelijk. Uit berichtenverkeer en betalingsgegevens was duidelijk dat ze al langer bezig waren met de import en ombouw van pistolen.

Een achtste verdachte, een 28-jarige man uit Drachten, staat donderdag 10 juni voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht een aantal malen wapens van de verdachte uit Amersfoort te hebben gekocht.

Psuedokoop

In het politieonderzoek heeft tweemaal een pseudokoop plaatsgevonden. Bij de overdracht zei de verdachte dat hij alles kon leveren, ‘alles wat je maar wilt, automatisch, zwaar, AK…’. Bij de tweede pseudokoop bood hij ook granaatwerpers en een scorpion aan: ‘ik ga op voor terreur’, voegde hij eraan toe. Bij deze pseudokoop werd een negende verdachte gezien. Deze 26-jarige man uit Tilburg staat op 23 juni voor de rechter in Lelystad.