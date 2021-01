Eis: negen jaar voor invoer vijf ton cocaïne

Connect on Linked in

Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie heeft dinsdagmiddag voor de rechtbank in Rotterdam tegen een 45-jarige man uit Oss negen jaar cel geeist voor het medeplegen van de invoer van 5091,1 kilo cocaïne middels zijn transportonderneming in Oss.

Fresh bananas

Volgens de officier van justitie wilde man geld verdienen nadat hij ruim 2,5 ton euro had verloren bij het gokken.

Het onderzoek werd gestart op 14 februari 2018 op basis van informatie van de Amerikaanse autoriteiten. Die informatie kwam erop neer dat er op dat moment een transport van drie containers met in totaal ongeveer 1.000 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen op weg was naar Nederland. Eén van de containers was bestemd voor een bedrijf in Barendrecht, de andere twee voor een bedrijf in Ukkel, België. De containers waren geladen in Bogota, Colombia en volgens de zogenoemde laadpapieren zouden de containers ‘fresh bananas’ bevatten.

Ruim 5.000 kilo

De containers zijn op 24 februari 2018 door de Antwerpse Douanediensten in de haven van Antwerpen gecontroleerd, in het bijzijn van agenten van de landelijke eenheid. Bij die controle is totaal is 5.091,1 kilo aan cocaïne aangetroffen en in beslag genomen. Er volgde een gecontroleerde aflevering van de container met 1,8 gram cocaïne, van de pallets met bananendozen. Ook waren er afluisterapparatuur en camera’s in de container geplaatst.

Oss

Op 26 februari 2018 kwam een vrachtwagen de container bij de terminal ophalen. Een observatieteam van de politie volgde de container, die vanuit Antwerpen naar Nederland werd getransporteerd. Anders dan naar het opgegeven adres in Moerdijk reed de vrachtwagenchauffeur met de container een loods binnen van zijn transportbedrijf in Oss.

Kort daarna is een team van de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie de loods binnengevallen en heeft daar zes aanwezigen aangehouden, onder wie de verdachte. Er waren vijf Nederlanders, onder wie twee vrouwen, en een Colombiaan aanwezig. De Colombiaan werd op 18 april 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden onder meer voor het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne.