‘Eis tegen atleet die drugs verkocht acht jaar’

De openbaar aanklager in Hongarije wil dat atleet Roelf B. acht jaar cel krijgt voor drugshandel en zijn vriend en mede-verdachte Gert-Jan N. tien jaar. Dat heeft een woordvoerder gezegd tegen TC/Tubantia. De strafvoorstellen gelden alleen als de twee schuld bekennen.

Maanden

Aanvankelijk werkten de verdachten niet mee met de politie. De aanklacht met het strafvoorstel ligt bij de rechtbank in Boedapest die een datum gaat plannen voor de rechtszaak. Gezien de coronacrisis zal de zitting pas over enkele maanden te verwachte zijn. Of de straf conform dit voorstel zal zijn is afwachten omdat de rechter ervan af kan wijken. In Hongarije is het mogelijk na uitzitten van driekwart van de straf onder voorwaarden vrij te komen. De waarschijnlijke straf is aanzienlijk lager dan die aanvankelijk in de media de ronde deed.

Roelf B. was een sprinter die tot de Nederlandse top behoorde.

Drie ton

De Hongaren zien Gert-Jan N. als degene die het plan opvatte om vorig jaar drugs te gaan verhandelen op het Hongaarse muziekfestival Sziget bij Boedapest. Hij zou ook de drugs in Nederland hebben ingekocht. Bij de twee vond de politie 6700 xtc-pillen, 128 gram marihuana en 451 voorgedraaide joints. De politie berekende dat hiermee drie ton aan euro’s kon worden verdiend.

Rond 9 mei beslist de rechter of het voorarrest van B. en N. wordt verlengd tot aan de rechtszaak.