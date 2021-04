Eis tegen ‘spil op de heroïnemarkt’ 12 jaar cel

Connect on Linked in

Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie heeft deze week voor de rechtbank Overijssel tegen vijf verdachten gevangenisstraffen tussen 6 en 12 jaar geëist. Eén van de mannen ziet het OM als een spilfiguur in de internationale handel in heroïne. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een serie transporten die zijn gepakt in onder meer Nederland, België en Italië.

HorizonCity

In onderzoek HorizonCity zegt justitie een grote internationale heroïnelijn te hebben opgerold. In maart 2020 werden de verdachten aangehouden maar het onderzoek liep al sinds 2018. In de zomer en het najaar van 2018 dook de naam van een Eindhovense verdachte (45) meermaals op in processen-verbaal. Hij werd specifiek genoemd als (mede)financierder en verantwoordelijke voor de logistiek bij onder meer heroïnetransporten in de haven van Antwerpen (van 954 en 1259 kilo). Ook bij een vangst in de haven van Genua van 268 kilo heroïne viel zijn naam.

De Italiaanse autoriteiten hadden twee kilo heroïne teruggeplaatst in de container die vervolgens is gepakt in een loods in Roosendaal.

Spil

Daarna is het onderzoek HorizonCity gestart onder gezag van het landelijk parket. Binnen dit onderzoek zijn in de periode van een jaar tijd meerdere transporten onderschept. Deze onderschepte transporten lijken volgens het OM slechts op het topje van de ijsberg.

Het OM eiste 12 jaar tegen de de 45-jarige hoofdverdachte uit Eindhoven. Het OM beschouwt hem als de ‘spil, organisator en intellectuele dader’, de cruciale speler op de heroïnemarkt. Hij gebruikte zijn auto als kantoor. Nadat er door de politie afluisterapparatuur in werd geplaatst, is goed zicht gekomen op zijn rol en de rol van zijn medeverdachten. Het OM ziet de Eindhovenaar als een soort ‘oliemannetje’: hij heeft in binnen- en buitenland ‘pionnen’ op cruciale plaatsen, die zorgen dat de heroïne tussen reguliere deklading wordt geplaatst. Ook werden allerlei praktische zaken voor hem geregeld. Hij regelde zelf (fictieve) bedrijfjes en loodsen en haalde transporten naar Nederland. In Nederland was hij vervolgens actief betrokken bij de verdere verdeling van de heroïne naar andere plekken in Nederland en Duitsland. (tekst gaat verder onder reclame)

Invoer

Het OM is van mening dat er bewezen kan worden dat hij – samen met een of meer van zijn medeverdachten – betrokken is geweest bij de invoer van 268 kilo heroïne in Roosendaal en 169 kilo heroïne in Emmen. Maar ook bij een poging tot de invoer van 658 kilo heroïne op 31 mei 2019 in Dordrecht via Frankfurt an der Oder (Duitsland), 40 kilo heroïne op 19 november 2019 in Rotterdam en de uitvoer van 29 kilo op 20 november 2019 in Arnhem en Bremen.

Het OM verdenkt een 33-jarige verdachte uit Rotterdam van de uitvoer van de 29 kilo heroïne en het afleveren van 40 kilo heroïne. De strafeis vandaag tegen hem luidt 6 jaar. In een korte periode heeft hij volgens het OM grote hoeveelheden heroïne afgeleverd en uitgevoerd, die afkomstig was uit een stash in Arnhem.

Een 44-jarige verdachte uit Den Haag hoorde donderdag 6 jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Volgens het OM was hij betrokken bij de invoer van de 268 kilo heroïne in Roosendaal.

Turkse nationaliteit

Het OM eiste dinsdag 8 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen twee mannen met Turkse nationaliteit van 45 jaar uit Beverwijk en 51 jaar zonder adres in Nederland. Zij worden verdacht van nauwe samenwerking en betrokkenheid bij de invoer, de verkoop en het vervoer van de 169 kilo naar Emmen en de 658 kilo heroïne die bestemming Roosendaal had, maar onderschept is in Frankfurt.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er vele miljoenen verdiend. Er volgt na deze strafzaak nog een ontnemingszaak tegen de verdachten