Eis tegen voortvluchtige Amsterdammer: 14 jaar voor doodslag

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag 14 jaar gevangenisstraf geëist tegen de voortvluchtige 26-jarige Youssef Ben Hamou uit Amsterdam, en dezelfde straf tegen een 21-jarige man uit Aalsmeer. Ze worden ervan verdacht op 21 december 2019 Ray Tensaini (35) te hebben doodgeschoten in Almere. De officier van justitie gaat uit van ripdeal. Ze worden verdacht van gekwalificeerde doodslag.

Almere

De rip vond plaats in een woning aan het Stadhuisplein in Almere. Drie mannen waren nog maar net met de twee verdachten in de woning aangekomen als er een gevecht uitbreekt waarbij meerdere keren wordt geschoten. Utrechter Tensaini werd drie keer geraakt. De verdachten pakten vervolgens een rugzak en maakten zich uit de voeten.

De twee achtergebleven mannen belden 112, maar de neergeschoten Utrechter was niet meer te redden. Aan de hand van de verklaringen van de aanwezigen en camerabeelden kon de politie de verdachten identificeren. Er waren ook dna-sporen in de woning en verder een door een verdachte verloren document. In februari 2020 de man uit Aalsmeer gearresteerd. De verdachte Ben Hamou is voortvluchtig en staat op de Nationale Opsporingslijst.

Poging

De twee worden verdacht van het medeplegen van gekwalificeerde doodslag. Daarnaast is beiden ook poging gekwalificeerde doodslag op een andere in de woning aanwezige man ten laste gelegd. Ook op die man is geprobeerd te schieten. Het lijkt slechts aan geluk te danken dat dit slachtoffer ongedeerd is gebleven, aldus het OM. Ook worden de twee vervolgd voor het roven van de tas.

Namens de nabestaanden verzocht de officier van justitie de rechtbank om de verdachten een schadevergoeding van ruim honderdduizend euro te laten betalen. Voor het slachtoffer van de poging doodslag is de schadevergoeding 29.000 euro.