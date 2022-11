Eis: tot 9 jaar cel tegen elf verdachten van online drugshandel via legpuzzels

Print This Post

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank op Schiphol gevangenisstraffen tot negen jaar geëist tegen elf verdachten tussen de 25 en 60 jaar uit Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Lelystad, Utrecht, Wormerveer en Velserbroek. Volgens het OM hebben zij zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van grootschalige en wereldwijde online handel in voornamelijk xtc en cocaïne via postpakketten.

(Beeld uit archief)

De Koninklijke Marechaussee startte onder leiding van het OM een strafrechtelijk onderzoek nadat de douane in 2016 op Schiphol postpakketten vol synthetische drugs onderschepte, verstopt in legpuzzeldozen. De opsporingsdiensten deden onder meer onderzoek op het darkweb en onderscheppen postpakketten.

Deklading

Gelet op de omvang van het aantal zendingen, waarbij steeds legpuzzels als deklading werden gebruikt, ontstond bij de opsporingsdiensten het vermoeden dat alle pakketten werden verstuurd door één internationaal opererend samenwerkingsverband tussen meerdere personen. Dat leidt in 2016 en 2017 tot aanhoudingen van verdachten.

In totaal wordt ruim 150 kilo aan harddrugs (xtc, cocaïne, amfetamine, lsd en ghb) in beslag genomen, samen met o.a. tienduizenden euro’s in contanten, geldtelmachines, voertuigen en grote hoeveelheden chemicaliën om synthetische drugs te maken.

‘Dear Santa’

Volgens het OM hebben alle verdachten samen hun illegaal businessplan uitgevoerd. Er was sprake van een professioneel opgezette en internationaal opererende webwinkel, met een breed assortiment aan drugs. De webshop handelde onder de naam ‘Dear Santa’ en kende een geoliede bedrijfsvoering, zoals de huur van een bedrijfsruimte, de ontwikkeling van een marketingstrategie en de publicatie van verkoopvoorwaarden op het darkweb.

De officier van justitie ter zitting:

‘Het was net een legale webwinkel, maar dan nóg ingewikkelder. De verdachten moesten hun handel namelijk afschermen van de opsporingsdiensten. Dat deden ze bijvoorbeeld via het gebruik van het darkweb en versleutelde communicatie. Het moest allemaal niet opvallen dus wisselden ze steeds van postagentschap en gebruikten ze fakenamen, nepafzenders en onschuldige deklading.’

Rolverdeling

Het OM houdt elf mannen verantwoordelijk voor de drugshandel. Elk van hen vervulde een eigen rol en taak. De CEO is een nu 28-jarige man uit Velserbroek die verantwoordelijk was voor de klantcontacten. Hij moet als het aan justitie ligt negen jaar de cel in. Hij vormde samen met twee inmiddels 30-jarige mannen uit Heemskerk en Haarlem het dagelijks bestuur. Beide mannen hoorden 7,5 jaar cel tegen zich eisen.

De logistiek was volgens het OM in handen van een nu 30-jarige man uit Beverwijk en een 31-jarige man uit Wormerveer, die beiden vijf jaar cel hoorden eisen. De pakketten werden via telkens andere postagentschappen verstuurd door een 29-jarige man uit Beverwijk en een inmiddels 25-jarige man uit Utrecht, die respectievelijk drie jaar en vier jaar cel hoorden eisen.

Na de aanhouding en doorzoekingen in 2016 bleef ‘Dear Santa’ actief en ging de man uit Velserbroek verder met nieuwe werknemers. Dat zijn de overige vier verdachten; mannen van 27, 28, 29 en 60 jaar uit Lelystad, waarvan de eerste twee vijf jaar cel hoorden eisen en de laatste twee drie jaar cel.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.