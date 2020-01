Eis: tot acht jaar voor runnen cocaïnewasserij in Den Haag

Connect on Linked in

Tegen twee Albanezen heeft het Openbaar Ministerie woensdag in Den Haag straffen tot acht jaar cel geëist voor het runnen van verschillende cocaïnewasserijen in het centrum van Den Haag. In de zomer van 2018 ontmantelde de politie twee cocaïnelabs: één aan de Frederikstraat en één aan de Laan van Meerdervoort.

Verhuurder

Een verhuurder had de politie getipt over een pand aan de Frederikstraat. Een wijkagent belde aan en sloeg alarm nadat er was opengedaan. In de woning trof de politie een lab aan voor het wassen, versnijden en persen van cocaïne. Ook lag er ruim zestig kilo cocaïne.

In een cocaïnewasserij wordt van cocaïne-pasta snuifbare cocaïnepoeder gemaakt, meestal door de pasta op te lossen in een ether, en daarna in aceton en zoutzuur.

Kort na de eerste ontdekking kwam de zomer van 2018 via Meld Misdaad Anoniem een tip binnen. Daarin werden twee Albanezen genoemd als eigenaren van het opgerolde lab. Daarop startte de recherche met een camera-observatie op hun woningen aan de Laan van Meerdervoort. Te zien was hoe dagelijks verschillende mannen met rugzakken en tassen een van de twee panden ingingen en daarna met andere bepakking er weer uitkwamen.

Zes verdachten

Nadat er ook taps waren geplaatst en een observatieteam was ingezet, was er volgens het OM voldoende bewijs om tot aanhouding over te gaan. Op 31 augustus 2018 werden zes verdachten aangehouden. Twee wisten er te ontkomen naar België maar werden daar later alsnog gearresteerd. Een zit daar vast voor een ander vergrijp, de ander werd uitgeleverd aan Nederland.

In een pand aan de Laan van Meerdervoort ontdekte de politie nog een cocaïnelab met twaalf kilo cocaïne. In een ander pand aan de Laan van Meerdervoort werd twee kilo cocaïne gevonden en 4,5 liter cannabis-olie. En in een woning aan de Gedempte Gracht lag ruim 200.000 euro in cash.

Illegaal

Het OM ziet twee Albanezen van 48 en 32 jaar als de leiders van de groep. Uit tapgesprekken en uitgelezen telefoons zou blijken dat zij de anderen instructies gaven. Twee 31-jarige Albanezen lijken naar Nederland te zijn gehaald om in hun labs te werken. Ook een 51-jarige Bulgaar en een 43-jarige Rus zijn verdachte. Een 42-jarige Nederlander zou voor de bende de panden en betalingen hebben geregeld.

De officier van justitie zei op zitting dat het merendeel van de verdachten illegaal in Nederland was.

In het najaar van 2018 werd in Den Haag een andere cokewasserij ontmanteld.