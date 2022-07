Eis: tot zes jaar cel in Uithoornse cokezaak

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Utrecht heeft vrijdag celstraffen van vier tot zes jaar geëist tegen drie mannen uit Dordrecht, Schiedam en Mijdrecht. De drie mannen worden verdacht van het vervoeren en aanwezig hebben van grote hoeveelheden cocaïne. In totaal is er 525 kilogram cocaïne in beslag genomen. De zaak kwam aan het rollen toen de politie door onder meer autobranden aanwijzingen kreeg over een conflict tussen drugshandelaren in Mijdrecht en omgeving.

Verborgen ruimte

In de visie van het OM was er sprake van een bewuste samenwerking tussen de drie mannelijke verdachten. In verschillende samenstelling vervoerden ze de drugs en brachten deze naar een woning in Uithoorn. Op 22 oktober 2021 trof de politie hier zowel drugs, als drie van de verdachten aan.

Het bewijs tegen de verdachten in dit onderzoek bestaat o.a. uit observaties, camerabeelden en gegevens van telefoons. De cocaïne werd aangetroffen in een auto, de woonkamer, de keuken en een verborgen ruimte achter een spiegel. Verder werden er ook een geldbedrag en een geldtelmachine in beslag genomen.

Strafblad

Voor alle verdachten is onderzocht hoe groot hun rol in de criminele organisatie is geweest. Ook is gekeken naar het strafblad van de verdachten en naar de overige persoonlijke omstandigheden. De grote hoeveelheid drugs is als strafverzwarend meegewogen.

Van de vierde verdachte kan niet bewezen worden dat zij wetenschap had van de cocaïne, daarom verzocht de officier van justitie in haar geval vrijspraak.