Eis van 40 maanden cel voor 460 kilo coke in busjes

Justitie in Amsterdam eist tientallen maanden celstraf tegen twee mannen die lading coke vervoerden vanuit Friesland. Verborgen ruimtes, verkeerscamera’s en volgapparatuur zette de politie op hun spoor.

Verborgen ruimte

De recherche volgde een bestelbus waarin een verborgen ruimte zou zitten, en zag eind september twee mannen uit Amsterdam en Amstelveen in Franeker 460 kilo cocaïne in de achterbak laden. Justitie eist, na procesafspraken, straffen van 40 tot 50 maanden tegen hen. Dat bericht Het Parool dinsdag vanuit de rechtszaal.

Getipt

De recherche was in de zomer getipt dat in een witte bestelbus en een auto verborgen ruimtes zaten. ‘De kentekens waren opgenomen in het systeem van ‘slimme’ verkeerscamera’s’, schrijft de krant, ‘en begin september van volgapparatuur voorzien omdat ze maar zelden bewogen, wat de politie verdacht vond. Op 28 september begon de Nissan toch weer te rijden.’

Verkeersovertredingen

Amstelvener Stijn D. (23) reed ermee richting Friesland, en werd op de A7 onder observatie genomen. In Franeker parkeerde hij op een afgelegen bedrijventerrein. Daar werden vanuit een andere bestelbus tien verhuisdozen in de Nissan gezet, door D. en Amsterdammer Floris K. (30).

De recherche vervolgens vond tijdens een controle gesealde blokken cocaïne met het stempel ‘F22’ in de bus, 460 kilo zou later blijken. Ondertussen was ook Mexx R. (26) in beeld gekomen.

R. en D. maakten afspraken met justitie over medewerking aan hun proces en kregen in ruil hiervoor lagere strafeisen. K. deed dat niet. Hij ontkent dat hij wist wat er in de dozen zat. Justitie geloofde dit niet, omdat hij speciale versleutelde telefoons bij zich had, waarvan hij de codes niet wilde geven. Zoals in het milieu gebruikelijk.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.