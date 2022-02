Eis van tien jaar in moordzaak Els Slurink

Connect on Linked in

De officier van Justitie heeft woensdag tien jaar celstraf geëist tegen Jahangir A. voor de moord op Els Slurink in Groningen, in 1997.

door Joost van der Wegen

Beeld

De officier baseert de eis op de aanwezigheid van DNA-sporen van de verdachte, Jahangir A. (44) onder de nagels van Els Slurink, waarvoor hij geen verklaring heeft kunnen geven tijdens het proces.

Verder vindt justitie dat de gewelddadige geschiedenis van de verdachte bijdraagt aan het beeld dat hij de dader moet zijn.

Geweld

De officier sprak woensdag zijn requisitoir in de zaak uit. ‘Eén steek met een scherp voorwerp maakt een einde aan het jonge leven van Els Slurink. Op de leeftijd van 33 jaar wordt Els, vol levenslust en gedrevenheid, geliefd en gewaardeerd, door geweld om het leven gebracht, in haar eigen woning.’

Onderzoek

Els Slurink werd op 21 maart 1997 dood aangetroffen in haar woning aan het Van Brakelplein in Groningen. De psychologe bleek door een steek in haar borst om het leven te zijn gebracht.

Pas in januari 2020 volgt een ontwikkeling in de cold case, als het DNA dat tussen twee nagels aan de rechterhand van Els is gevonden, matcht met het DNA-profiel van de verdachte, doordat er betere technieken zijn ontwikkeld hiervoor.

Forensische onderzoekers vinden dan ook sporen van ditzelfde DNA onder de nagels van de rechterhand van Els. De verdachte man kan voor de sporen aan beiden handen geen verklaring geven.

Woordenwisseling

Uit onderzoek blijkt dat Els haar contactlenzen al uit had, toen ze om het leven was gebracht. Omdat ze bij die handeling haar handen moet hebben gewassen, gaat de politie ervan uit dat ze kort daarna om het leven is gebracht.

Op de avond dat de moord moet hebben plaatsgevonden, is een luide woordenwisseling in haar woning in Groningen gehoord.

De politie gaat ervan uit dat de verdachte misschien door Els is ‘overlopen’.

Strafblad

De man had een fors strafblad. Dat was onder meer een poging doodslag, toen hij in 1996 een man in zijn nek stak. Daarvoor kreeg hij 36 maanden gevangenisstraf.

Ook overviel hij een snackbar, waarbij hij een wapen in bezit had. Verder was hij gewelddadig in de relatie met zijn partner. Onlangs was hij nog betrapt als gluurder, en ontdekte de politie dat hij een hennepplantage had.

Het was niet voor het eerst dat hij via een achtertuin een huis binnendrong, blijkt uit zijn verleden. ‘Dit alles draagt extra bij aan de overtuiging dat verdachte degene is die Els om het leven heeft gebracht’, aldus de officier.

Onwetendheid

De verdachte man ontkent overigens zijn betrokkenheid, wat voor justitie een reden is om de strafeis te verzwaren. De officier: ‘Verdachte weigert verantwoordelijkheid te nemen voor de dood van Els. Bijna 25 jaar leven de zus en broers van Els en hun partners in onwetendheid over wat er is gebeurd in aanloop naar de dood van hun jongste zus. Zij hoopten meer te weten te komen. Op veel van hun vragen kan alleen de dader het antwoord geven. Maar de verdachte blijft ontkennen. Dit dient in straf verzwarende zin mee te wegen bij het bepalen van de strafeis.’

De officier eiste tien jaar gevangenisstraf voor de verdachte, voor doodslag.