Arrestatie in Groningse moordzaak uit 1997

In het onderzoek naar de moord op Els Slurink heeft de politie vrijdag een 44-jarige man uit Geldrop aangehouden. De Groningse psychologe Slurink werd in 1997 vermoord. Drie weken geleden was de zaak in Opsporing Verzocht. Er kwamen daarna 140 tips binnen. Of de verdachte op basis van een van die tips is aangehouden is onbekend.

De politie zegt niet wat de rol van de 44-jarige man zou zijn geweest. Hij was destijds 20 jaar.

Els Slurink werd in de nacht van 20 op 21 maart 1997 om het leven gebracht. Ze werd in haar woning aan het Van Brakelplein in Groningen dood gevonden. De achterdeur van haar huis stond open. Behalve haar fiets was er niets weg.

Eerst dacht de politie dat de dader een bekende van haar was. Later werd de mogelijkheid onderzocht dat de dader een inbreker is geweest.

De verdachte zit in alle beperkingen wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Om die reden deelt de politie op dit moment geen verdere informatie over het onderzoek en over de verdachte. Het onderzoek loopt nog steeds door.