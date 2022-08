Eis van tien jaar tegen steigerbouwer na vondst 235 kilo cocaïne

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tien jaar gevangenisstraf geëist tegen A. T. uit Vinkeveen. In 2020 werd in zijn loods 235 kilo cocaïne gevonden.

De aangetroffen cocaïne in de loods in Vinkeveen (foto politie)

Op het spoor

De politie kwam meerdere verdachten in de zaak op het spoor, toen een oplettende agent een auto in Vinkeveen vreemde manoeuvres zag maken bij een bouwmarkt in Mijdrecht. Hij zag ook hoe de bestuurder van de auto bij andere auto’s parkeert, bestuurders wisselen, en een auto een bezoek brengt aan een loods, om tien minuten later weer terug te keren.

Loods

Nadat werd besloten om de Fiat Ducato en een VW Polo te doorzoeken, vond de politie in een van de voertuigen een verborgen ruimte, met resten wit poeder erin. Een van de bestuurders had de sleutel bij zich van de bezochte loods, aan de Herenweg in Vinkeveen.

Daar doet de politie een spectaculaire ontdekking. Ze vindt 207 blokken cocaïne in een verborgen ruimte tussen een stapel planken en 28 blokken coke in een bestelbus, een Opel Vivaro, die in de loods staat geparkeerd. Het gaat in totaal om 235 kilo coke, met een door justitie geschatte straatwaarde van ongeveer 13 miljoen euro.

In een auto die bij de loods geparkeerd staat, wordt -verdeeld over twee tassen- ruim 478 duizend euro aan contant geld aangetroffen. Het blijkt om de Range Rover van de gebruiker van de loods te gaan. In zijn woning wordt nog eens 100.000 euro achter het bad gevonden.

Drie van de auto’s in deze zaak blijken verborgen ruimtes te hebben, kennelijk voor het verstoppen van de drugs.

Vier personen worden aangehouden: de 59-jarige inwoner A. K. uit Breda, de 32-jarige S. R. uit Amsterdam en twee mannen van 45 en 25 jaar oud zonder vaste woon-of verblijfplaats. De huurder van de loods en hoofdverdachte in het onderzoek bleek voortvluchtig.

Grote man

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet deze ondertussen opgespoorde 61-jarige A. T. als hoofdverdachte. Dat hij de ‘grote man’ was, aldus justitie, blijkt onder meer uit getuigenverklaringen, het aantreffen van een groot aantal goederen van de verdachte in de loods en het feit dat de auto’s waarin de drugs en het geld werden gevonden bij hem in gebruik waren.

Ook beschikte de verdachte, met de Britse nationaliteit, over een zogenaamde PGP-telefoon voor versleutelde berichtgeving. Dankzij de kraak van de Encrochat-server blijkt dat hij veel heeft gechat over de handel in harddrugs.

In die berichten gaat het volgens het OM onder meer over het wassen, koken en versnijden van drugs, over afspraken rondom leveringen en over transporten naar Engeland, België en Noorwegen.

Ellende

De officier van Justitie acht bewezen dat de verdachte een grote rol van betekenis heeft gespeeld in de cocaïnegroothandel. ‘Cocaïnehandel veroorzaakt geweld en ellende. Geweld in de onderwereld, waarin liquidaties van ook onschuldige mensen niet worden gemeden en ellende in de persoonlijke levens van verslaafden en de mensen om hen heen’, vindt de officier van justitie.

Daarop volgt de forse eis van tien jaar. ‘Mede omdat de verdachte geen blijk heeft gegeven van enig inzicht en spijt en uit niets blijkt dat hij wil breken met zijn criminele carrière, is alleen een lange gevangenisstraf passend’, laat justitie in een bericht weten.

Contant

A. T. heeft zich woensdag tijdens de zitting voor een groot deel op zijn verschoningsrecht beroepen, bericht het Algemeen Dagblad. De Vinkevener moet de uitleg voor het grote geldbedrag in zijn auto schuldig blijven. Voor het geld in de badkamer heeft hij wel een verklaring: hiermee betaalde hij contant de medewerkers van zijn bedrijf.

De raadsman pleit voor vrijspraak. In zijn ogen heeft zijn cliënt niets met de handel in verdovende middelen te maken. ‘Nog zes andere mensen hebben een sleutel van de loods.’

De advocaat beschuldigt het OM ervan een deal met de medeverdachte te hebben gesloten. Tegen de 32-jarige Amsterdammer is het bewijs dat die op grote schaal cocaïne handelde in zijn ogen sterker dan dat tegen zijn cliënt. Tegen hem heeft het OM eerder een lagere straf geëist: 8 jaar.

De rechtbank doet twee weken na de zitting uitspraak.