Tot 8 jaar cel voor vondst 235 kilo cocaïne in Vinkeveen

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Utrecht ruim vier en acht jaar cel geëist tegen twee verdachten van 59 en 32 jaar voor grootschalige cocaïnehandel in Vinkeveen. Rechercheonderzoek naar een groep mannen leidde in oktober 2020 tot de vondst van 235 kilo cocaïne, met een straatwaarde van 13 miljoen euro.

Bestelbus op de A2

Het onderzoek startte toen agenten eind oktober vorig jaar een verdachte auto observeerden op de A2. Tijdens de observatie zagen ze diverse ontmoetingen met personen in andere auto’s waaronder een bestelbus. Op de Herenweg in Vinkeveen werd van bestuurder gewisseld waarna de bestelbus naar een loods reed. Na terugkomst werd weer van bestuurder gewisseld.

Coke en vijf ton cash

Op dat moment besloot de politie in te grijpen. In de bestelbus werd een verborgen ruimte gevonden met cocaïneresten. In de loods werd op verschillende plekken een partij cocaïne van in totaal 235 kilo gevonden. Bij de loods stond een aantal auto’s, ook met verborgen ruimtes. In één van de auto’s lag bijna vijf ton aan cash geld.

Encrochat

Uit de telefoon van de 32-jarige S.R. uit Amsterdam bleek dat hij achter een Encrochat-account zat waarmee op grote schaal werd gehandeld in harddrugs. De 59-jarige A.K. uit Breda was een van de bestuurders van de bestelbus. In Vinkeveen droeg hij de bus over aan de medeverdachte die ermee naar de loods reed. Justitie acht bewezen dat beiden zich schuldig hebben gemaakt aan het vervoer en bezit van de cocaïne.

Mede vanwege het zwijgen van de verdachten eist het OM een gevangenisstraf van 50 maanden tegen de 59-jarige verdachte en van acht jaar tegen de 32-jarige man.