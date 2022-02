Eis van vier jaar cel voor explosieven Alblasserdam

Connect on Linked in

Justitie heeft vier jaar cel geëist tegen de man die vorige zomer twee explosieven plaatste bij woningen in Alblasserdam. Daarbij vlogen de brokstukken van huizen door de straat.

door Joost van der Wegen

Ophef

Het plaatsen van de explosieven, waarvan er eentje ontplofte, veroorzaakte in augustus 2021 veel ophef. De ontploffing aan De Boezem in Alblasserdam was zo sterk, dat het pand waarbij het was geplaatst zwaar beschadigd raakte. De politie hield hiervoor een 24-jarige Amsterdammer aan. Zijn woning is doorzocht en hierbij zijn onder andere telefoons en andere gegevensdragers in beslag genomen.

De aanslag bleek later gericht tegen Alex R., die regelmatig in de woning aanwezig was. Eerder kregen hijzelf en bekende van hem al dreigbrieven in de bus, en in dezelfde nacht werd er brand gesticht bij twee bedrijfspanden in het dorp. Deze R. meldde zichzelf als het eigenlijke doelwit van een ontvoering van een 56-jarige man in Hoofddorp.

Vergissing

Dat bleek een vergissing te zijn geweest en het slachtoffer werd een paar dagen na de kidnap vrijgelaten. Daarna kwam het Openbaar Ministerie naar buiten met een persbericht dat R. zou worden bedreigd in verband met de vangst van 1.899 kilo cocaïne in Antwerpen.

Later bleek dat de bedreiging van een man op Tholen ook met de zaak van R. te maken zou hebben. De twee zijn goede bekenden van elkaar.

Brokstukken

Op basis van camerabeelden ontdekte de politie dat rond het tijdstip van de explosie in de buurt van De Boezem een Peugeot stopte. Uit de auto stapte een man die in de richting van de woning aan De Boezem liep, en een explosief plaatste en liet afgaan.

Op dat moment was er niemand in het huis aanwezig. In de omliggende woningen wel. De kracht van de explosie zorgt ervoor dat brokstukken in een tuin aan de overkant van de straat terecht komen.

Poging

Al snel werd duidelijk dat er kort voor de ontploffing een stukje verderop in de Merelstraat ook een explosief was geplaatst bij een woning. Deze bom, die met een batterij tot ontploffing gebracht kon worden, ging niet af.

Justitie kon de verdachte Amsterdammer daarom alleen poging tot het laten ontploffen van een explosief en bedreiging ten laste leggen.

De officier van Justitie zei vandaag in Rotterdam dat de incidenten in Alblasserdam grote impact hadden op de bewoners en omwonenden van de panden.

Er werden camera’s geplaatst, woningen langdurig gesloten, ook surveilleerde de politie vaker in de straten. Nog altijd bestaat bij een deel van de buurtbewoners de angst dat er weer iets zal gebeuren.

Verwoest

Dat rechtvaardigt volgens de officier van Justitie dan ook een stevige straf voor de verdachte van de ontploffing: ‘Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen, maar er is wel enorme schade veroorzaakt. Een pand is door de explosie verwoest en er was groot gevaar voor omliggende panden en personen. In het nadeel van verdachte weeg ik mee dat hij in de afgelopen 5 jaar meermalen is veroordeeld voor onder andere mishandeling, bedreiging, vermogensdelicten en drugszaken.’

De rechter doet over twee weken uitspraak in deze zaak.