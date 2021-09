Amsterdammer gearresteerd in onderzoek bedreigingen Alblasserdam

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de reeks ernstige gewelddadige incidenten in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht heeft de politie donderdag een vierde aanhouding verricht. Dit keer gaat het om een 25-jarige Amsterdammer. De man werd vanochtend aangehouden door een arrestatieteam in een woning in Amsterdam.

Hij zou verantwoordelijk zijn voor de explosie op De Boezem en het plaatsen van een explosief op de Merelstraat in Alblasserdam. Zijn woning is doorzocht en hierbij zijn onder andere telefoons en andere gegevensdragers in beslag genomen.

Eerder zijn twee mannen en een vrouw opgepakt in dit onderzoek.

Aan de geweldsincidenten ging de ontvoering van een man in Cruquius (bij Hoofddorp) vooraf. Dat bleek een vergissing te zijn geweest, en die man werd vrijgelaten. Deze week publiceerde de politie beelden van de ontvoerders in Opsporing Verzocht.

