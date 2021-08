Eis: vier jaar voor cokesmokkel in bevroren kip

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Amsterdam heeft het landelijk parket vier jaar cel geëist tegen vier mannen voor het plannen van een smokkel van cocaïne in diepgevroren kipproducten naar Italië. Voordat het transport op weg ging greep de politie in. Het viertal wordt beschuldigd van voorhanden hebben van 125 kilo cocaïne en poging tot uitvoer, en voorbereidingshandelingen daartoe.

Informatie

De verdachten zijn een 28-jarige en 59-jarige man uit Amsterdam, een 62-jarige man uit Utrecht en een Italiaan van 39 jaar. Het onderzoek begon het team Dienst Infra van de Landelijke Eenheid van de politie uit een ander onderzoek informatie ontving dat op 8 maart 2021 de bestuurder van een vrachtauto met Italiaans kenteken onder weg zou zijn naar een bestuurder van een grijze Renault Twingo om vervolgens op een andere locatie drugs te ontvangen.

Tijdens een observatie van de politie werd die ontmoeting tussen beide chauffeurs inderdaad gezien. Vervolgens reden beide voertuigen richting een bedrijfspand in Cruquius. Daar werden vijf pallets met witte dozen met een heftruck uit de vrachtwagen gehaald en in het bedrijfspand geplaatst, zo namen observanten van de politie waar. Daarna werd gezien dat er een pallet in de vrachtwagen werd geplaatst en dat de deuren van de vrachtwagen werden gesloten.

Laden

Op dat moment is er ingegrepen. Het vermoeden op dat moment was dat de cocaïne in de vrachtwagen waren geplaatst. Later is vastgesteld dat de cocaïne zich nog in het bedrijfspand bevond en nog in de deklading bevroren kipproducten verstopt moest worden. Overigens stond op de vrachtbrief vermeld dat de lading diepgevroren kipproducten vanuit Barneveld naar Italië moest worden vervoerd. Cruquius was geen bestemming.

Bij het bedrijfspand werden vier mannen aangehouden. Twee Nederlanders een de Italiaanse vrachtwagenchauffeur bevonden zich ten tijde van de aanhouding in het bedrijfspand. Het observatieteam had gezien dat de vierde man ten tijde van het lossen en laden van de vrachtwagen naast en achter de vrachtwagen aan het vegen was. Hij werd buiten het bedrijfspand aangehouden. Opvallend is dat alle verdachten tijdens de aanhouding een zogenoemde encrypted pgp-telefoon bij zich droegen.

Dna van verdachten

Behalve de pallets met diepgevroren kipproducten uit Barneveld, zeven big shoppers (met 125 blokken cocaïne), werkhandschoenen en een jas (met dna van de verdachten) en wat bouwmaterialen waren er geen andere goederen in het bedrijfspand opgeslagen. Ook was er geen sprake van zichtbare bedrijfsactiviteiten. Het bedrijfspand had geen koelcel voor de opslag van diepgevroren producten. Het Openbaar Ministerie concludeert dat het dus de bedoeling was dat de pallets met diepvriesproducten slechts korte tijd in dit pand zouden staan.

Florence

In de laadruimte van de vrachtauto werden diverse pallets met diepgevroren kipproducten aangetroffen. De verpakkingen kwamen qua vorm en uiterlijk overeen met de verpakkingen die op de pallets in het bedrijfspand zijn aangetroffen. In geen van deze verpakkingen is cocaïne aangetroffen. Het Openbaar Ministerie is van oordeel dat het de bedoeling was de cocaïne te verstoppen in de pallets met dozen bevroren kip. Uit de vrachtpapieren leidt het OM af dat de cocaïne naar een bestemming ten zuidoosten van Florence in Italië moest worden gebracht.